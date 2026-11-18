Канада оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги загальною вартістю $155 млн. Окрім фінансування закупівель систем ППО та боєприпасів, Оттава передасть до 1,6 млн патронів калібру 20 мм і близько 250 тис. сухпайків для українських військових.

Як пише Dilo, про це під час 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у Брюсселі повідомив міністр національної оборони Канади Девід Макгінті, передає Міноборони країни.

Посилення ППО та протидія дронам

Найбільша частина коштів із нового пакета — $80 млн — піде на закупівлю сучасних електрооптичних сенсорних систем MX-15D від канадського виробника WESCAM.

Це обладнання посилить спроможності України у виявленні та перехопленні російських ракет і ударних дронів у межах коаліції ППО під керівництвом США.

Додатково для захисту неба та критичної інфраструктури Канада передасть зі складів власних збройних сил до 1,6 млн боєприпасів калібру 20 мм, які ефективно застосовуються для збиття безпілотників типу Shahed.

Куди ще підуть гроші

Решту фінансування та матеріальної допомоги розподілять за такими напрямами:

$45 млн спрямують на чеську ініціативу із закупівлі боєприпасів — із цим внеском загальний вклад Канади в проєкт перевищить $500 млн. Кошти підуть на далекобійні снаряди та ракети для ППО (зокрема AIM-7, R-73 та R-27).

$30 млн виділять на зимову форму та екіпірування: водонепроникні черевики, утеплені куртки, термобілизну, спальні мішки та укриття для сну.

Близько 250 000 сухпайків (індивідуальних продуктових наборів) отримають бійці, які виконують завдання на передовій без доступу до регулярного гарячого харчування.

За даними канадського уряду, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року Оттава надала Україні військової допомоги на суму понад $8,5 млрд, а загальний обсяг усієї підтримки сягнув майже $25,5 млрд. Крім того, у лютому 2026 року Канада продовжила військову тренувальну місію Operation UNIFIER для українських захисників до 2029 року.

Нагадаємо, у вересні Україна та Канада домовилися розвивати спільне виробництво українських безпілотників: 30% техніки, виробленої в межах майбутньої Drone Deal, планують передавати Україні.