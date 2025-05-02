Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,59

+0,12

EUR

47,08

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,54

41,42

EUR

47,45

47,25

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

RAU Expo 2025: подія, яка змінить ринок ритейлу! Ви з нами?

RAU Expo 2025
RAU Expo 2025 відбудеться наступного тижня

11-12 червня відбудеться наймасштабніша бізнес-подія для представників ритейлу, девелопменту та суміжних сфер в Україні RAU Expo 2025

Роздрібна торгівля та комерційна нерухомість – це галузі, що змінюються зі швидкістю світла. Хто не встигає адаптуватися, ризикує втратити свою позицію. Саме тому RAU Expo 2025 – подія, яку неможливо пропустити!

  • 2 дні масштабної виставки;
  • 70 компаній-експонентів;
  • 12 тематичних сесій у двох конференц залах;
  • 80 топспікерів;
  • понад 1500 учасників;
  • успішні кейси масштабування брендів;
  • діджитал-застосунок для керування часом і нетворкінгом.

Тут збираються топові гравці ринку, аби обмінятися досвідом, знайти нових партнерів та обговорити тренди, які будуть формувати галузь у 2025 році. Серед спікерів лідери трансформацій, майстри масштабування та драйвери українського ритейлу: представники KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development — і це тільки початок!

А серед цьогоріч експонентів — найпотужніші гравці ринку, технологічні інноватори та бренди, які трансформують ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids — і це ще не весь список.

Це не просто виставка – це майданчик можливостей в одному місці.

Детальніше про подію та реєстрація за посиланням.