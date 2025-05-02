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RAU Expo 2025: подія, яка змінить ринок ритейлу! Ви з нами?
11-12 червня відбудеться наймасштабніша бізнес-подія для представників ритейлу, девелопменту та суміжних сфер в Україні RAU Expo 2025.
Роздрібна торгівля та комерційна нерухомість – це галузі, що змінюються зі швидкістю світла. Хто не встигає адаптуватися, ризикує втратити свою позицію. Саме тому RAU Expo 2025 – подія, яку неможливо пропустити!
- 2 дні масштабної виставки;
- 70 компаній-експонентів;
- 12 тематичних сесій у двох конференц залах;
- 80 топспікерів;
- понад 1500 учасників;
- успішні кейси масштабування брендів;
- діджитал-застосунок для керування часом і нетворкінгом.
Тут збираються топові гравці ринку, аби обмінятися досвідом, знайти нових партнерів та обговорити тренди, які будуть формувати галузь у 2025 році. Серед спікерів лідери трансформацій, майстри масштабування та драйвери українського ритейлу: представники KFC, VARUS, Comfy, MOYO, Аврора, Ашан, KIMS, ABM Cloud, RDA, Building Development — і це тільки початок!
А серед цьогоріч експонентів — найпотужніші гравці ринку, технологічні інноватори та бренди, які трансформують ритейл: Ukrnafta, NHOOD, Вчасно, Dragon Capital, Diodika, UTG, Promodo, Smart Business, RDA, Fly Kids — і це ще не весь список.
Це не просто виставка – це майданчик можливостей в одному місці.
Детальніше про подію та реєстрація за посиланням.