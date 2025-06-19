Реальний ВВП України збільшився у травні на 1,1% в річному вимірі

За травень 2025 року реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України збільшився на 1,1% порівняно з минулим роком.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Місячний економічний моніторинг Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Промисловість

За оцінкою ІЕД, зростання реальної валової доданої вартості (ВДВ) у переробній промисловості у травні пришвидшилося до 2,4% порівняно з 2024 роком з 1,4% у квітні після зниження у березні. Цей показник підтримувався більш стабільним внутрішнім попитом.

Крім того, у травні компанії стикалися з меншими проблемами щодо доступу до електроенергії. Так, за оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в електроенергії зросла на 3% до попереднього року у квітні та 4,8% в травні.

Падіння в добувній промисловості сповільнилося до 10,4% (порівняно з 2024 роком) у травні через певне відновлення видобутку газу та зростання добування будівельної сировини.

Торгівля

Роздрібний товарообіг в першому кварталі зріс на 4,8%. При цьому дані по оптовій торгівлі далі не оприлюднено, але ІЕД припускає, що вона далі дещо скорочувалася через подальший перехід на прямі продажі та менше використання складів через їх обстріли російською армією. Тому зростання реальної ВДВ в торгівлі у квітні та травні оцінюється на рівні 2% до попереднього року, хоча заробітні плати продовжують стрімко зростати.

Сільське господарство

Реальна ВДВ у сільському господарстві у травні скоротилася на 2,4% до попереднього року, що близько до показників квітня. Це відображає зниження виробництва продукції тваринництва домогосподарствами, яке не було компенсовано невеликим зростанням виробництва підприємств.

Транспорт

В ІЕД вважають, що реальна ВДВ у транспорті скоротилася на 6,4% у травні до попереднього року. Продовжилося уповільнення вантажних перевезень залізницею, а також зберігався вплив припинення транзиту газу, хоча спостерігається зростання в інших підгалузях транспорту.

За 5 міс.-2025 "Укрзалізниця" перевезла до портів 22,2 млн тонн вантажів. Зокрема зернових вантажів було перевезено 12,7 млн тонн, з них 11,4 млн тонн - в експортному сполученні (до портів та західного кордону). Цей показник на 30% менший обсягів січня-травня 2024 року.

Енергетична ситуація

Імпорт електроенергії у травні зріс на 3,6% порівняно з квітнем - до 198 тис. МВт-год. Найбільше електроенергії було поставлено з Угорщини (40%). Експорт електроенергії в травні скоротився на 41% порівняно з квітнем - до 93 тис. МВт*год.

Щодо газу, то в ІЕД застерігають про загрозу його дефіциту, якщо не всі видобувні потужності відновляться після російських обстрілів. Наразі нестача ресурсу обраховується приблизно в EUR1 млрд. На середину травня у підземних сховищах (ПСГ) було накопичено 6,14 млрд куб. м газу.

Як наголошується, травневий рівень заповнюваності ПСГ був найнижчим за останні 11 років. Минулого місяця до ПСГ було спрямовано 11,7 ТВт*год, або понад 1,1 млрд куб м, газу – на 49% більше, ніж у травні минулого року. З них близько 500 млн куб м надійшло з-за кордону, тоді як рік тому такі надходження були близькими до нуля.

Нагадаємо, Європейська комісія переглянула в бік зниження прогноз зростання ВВП України: тепер у 2025 році очікується лише 2% замість 2,8%, а в 2026‑му — 4,7% замість попередніх 5,9%.