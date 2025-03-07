Рейтинг Зеленського зростає на тлі загострення відносин із США: яку підтримку має президент

Рівень довіри до президента Володимира Зеленського зріс із 57% у першій половині лютого до 67% у період з 14 лютого до 4 березня 2025 року. Водночас рівень недовіри знизився з 37% до 29%, а баланс довіри-недовіри покращився з +20% до +38%.

Про це йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Особливо показовим є зростання довіри після зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом 28 лютого.

Якщо до цієї події рейтинг Президента становив 66%, то в період 1-4 березня він піднявся до 68%. Недовіра в ці дати скоротилася до 27%, а баланс довіри-недовіри досягнув +41%.

Регіональний розподіл підтримки

Збільшення довіри до президента спостерігається в усіх регіонах України. Навіть на Сході, де традиційно показники дещо нижчі, 60% респондентів висловили довіру Зеленському, а 36% – недовіру. У Західному, Центральному та Південному регіонах підтримка коливається в межах 66-69%, а рівень недовіри – 28-30%.

Соціологи КМІС зазначають, що на рейтинги президента вплинули:

загострення відносин України і США, включно з критичною риторикою Вашингтона щодо Києва;

переговори між США та Росією без участі України;

призупинення американської військової допомоги;

голосування США проти резолюції ООН щодо України.

Згідно з дослідженням, українці сприймають такі кроки не лише як тиск на президента, а й як загрозу для всієї країни. Це призвело до ефекту "згуртування навколо прапора", що проявилося у зростанні рівня довіри до Зеленського.

Українці проти миру на будь-яких умовах

Опитування також підтверджує: більшість громадян прагнуть миру, але не капітуляції. Українці готові до компромісів, але виключають поступки, які б підривали суверенітет країни.

Тому будь-які міжнародні ініціативи, що ігнорують позицію Києва або намагаються примусити Україну до односторонніх поступок, сприймаються негативно.

Зростання довіри до Зеленського на тлі міжнародних викликів свідчить про високу мобілізацію суспільства та його рішучість продовжувати боротьбу за незалежність.

Нагадаємо, 28 лютого під час візиту до США президент Володимир Зеленський посперечався з Трампом. Президент США раптово припинив розмову та вигнав журналістів. Згодом Зеленський достроково покинув Білий дім, а прес-конференція була скасована.

Опитування проводилося з 14 лютого по 4 березня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Було опитано 1029 респондентів. Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.