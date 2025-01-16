Реєстр збитків почав приймати заявки на компенсацію у разі смерті рідних під час війни: кого стосується і як податися

Відсьогодні заяву на відшкодування можуть подати батьки, подружжя або цивільні партнери, а також діти загиблих. Інші родичі також можуть подати заяву, якщо вони повністю підтвердять тісні родинні стосунки.

Міжнародний реєстр збитків для України розпочав прийом заяв у зв'язку зі смертю близьких членів сім’ї. Про це повідомив виконавчий директор реєстру Маркіян Ключковський.

Відсьогодні члени сімей, які втратили близького члена сім’ї внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, можуть подати заяву до Реєстру збитків за категорією заяв А2.1, щоб в майбутньому отримати компенсацію за власний душевний біль та страждання, наголосив очільник реєстру.

Нова категорія заяв А2.1 стосується душевного болю та страждань заявника, спричинених смертю близького члена сім’ї.

"Це значний крок у наданні підтримки тим, хто проходить через невимовні страждання, спричиненими російською агресією, та забезпечення можливості таких сімей відновити справедливість та визнати їхні непоправні втрати", - наголосив Ключковський.

Кого стосується компенсація у разі смерті близького

Заяву до Реєстру можуть подати батьки, інший з подружжя, цивільні партнери та діти осіб, які загинули внаслідок агресії Росії проти України, починаючи з 24 лютого 2022 року.

Податися на відшкодування можуть і нші родичі, якщо вони можуть довести наявність законного інтересу.

"Це може бути будь-хто якщо є особливі обставини, близькі стосунки… ну наприклад - якщо бабуся або тітка/дядько виховували дитину, бо батьків не було. Або хтось утримував когось. Це вже від фактів залежить - але це має бути член родини", - зазнавич Маркіян Ключковський в коментарі Delo.ua.

Що потрібно знати заявникам?

Заявники повинні будуть надати інформацію про себе, особу померлого, стосунки і померлою особою та подію, що спричинила смерть. Докази інших матеріальних збитків, спричинених смертю близького члена сім'ї, таких як втрата доходу або підтримки, для подання заяви у цій категорії не подаються, а можуть бути в інших відповідних категоріях.

Значний обсяг інформації та доказів буде автоматично взято з різних існуючих українських реєстрів для подальшого використання заявниками при заповненні та поданні заяв у Дії.

Подати заявку можна через портал «Дія» в розділі «Репарації: міжнародний реєстр збитків» обравши категорію A2.1 – посилання в коментарі. Там уже доступні посилання на всі необхідні форми, правила та інструкції. Усі необхідні матеріали для Категорії A2.1, включно з Формою Заяви, правилами подання заяв, відповідями на поширені запитання та практичними порадами щодо подання заяв, доступні на веб-сайті реєстру українською та англійською мовами.

Докази матеріальних збитків, спричинених смертю близького члена сім’ї, таких як втрата доходу або підтримки, для подання заяви у цій категорії не вимагаються. Зави щодо такого виду збитків, втрат чи шкоди можуть бути розглянуті в межах інших категорій, які будуть відкриті до подання заяв у майбутньому.

Це вже друга категорія заяв, відкрита до подання заяв до реєстру. Перша категорія (A3.1) стосується пошкодження або знищення житлового нерухомого майна. Станом на сьогодні, реєстр отримав орієнтовно 13 000 заяв за категорією A3.1, із загальною сумою заявлених збитків понад 800 мільйонів євро. Найближчим часом очікується запуск додаткових категорій заяв, наголошується в пресрелізі реєстру.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".