Реклама без здогадок: Megapolis+ запустив масштабне оновлення даних зовнішньої реклами в Україні

Зовнішня реклама в Україні стоїть на порозі великої трансформації. Ще кілька років тому брендам доводилося покладатися на застарілі дані або інтуїцію. Тепер індустрія отримує новий рівень точності — завдяки Megapolis+.

"В українській зовнішній рекламі завжди був потужний аналітичний фундамент — зі своїми підходами, інструментами, традицією вимірювання. Війна не зруйнувала цей досвід, але поставила багато процесів на паузу й внесла високий рівень невизначеності. Тому для нас було важливо не починати з нуля, а переосмислити й оновити систему, спираючись на ті знання, які ринок уже мав.

Зовнішня реклама має іншу природу, ніж digital: вона завжди балансувала між цифрами, контекстом і розумінням міського середовища. Ми не намагаємося зробити з неї математично стерильну дисципліну. Наша мета — зменшити частку припущень і надати професіоналам новий інструментарій: прозорий, системний і зручний. Це допоможе і досвідченим гравцям вийти на новий рівень, і новачкам — почуватися впевнено в ухваленні рішень", — Віктор Іванченко, Head of Strategy & R&D Megapolis+.

Оновлення медіапоказників — після багаторічної паузи

До 2022 року ринок мав загальноприйняті галузеві дослідження. Потім — пауза. Дані старіли, а рекламодавцям доводилося орієнтуватися навмання.

Megapolis+ запустив масштабне відновлення досліджень. Київ став першою точкою, далі — ще 15 міст, і це тільки початок: попереду щонайменше 10 нових. Ми зібрали інформацію про:

демографію;

транспортні та пішохідні потоки;

медіапоказники ОТS та GRP;

реальний інвентар зовнішніх носіїв.

Результат: у галузі знову з’явилися актуальні цифри, відкриті для всіх гравців. Дослідження виконала компанія Fotomonitor під керівництвом Сергія Смоляра, одного з головних експертів індустрії.

Для брендів це означає:

прозорі дані замість хаотичних припущень;

уникнення витрат на неефективну комунікацію.

Що кажуть бренди

"Зважаючи на поточну ситуацію в Україні та значне внутрішнє переміщення населення, усі без винятку українські бізнеси, щоб підвищити ефективність своїх продажів, потребують актуальних основних рекламних метрик. Саме тому оновлення показників у зовнішній рекламі на підставі свіжих досліджень є справді важливим чинником для задоволення потреб клієнтів", — Юлія Герасько, медіа-директорка Promodo.

***

"Для банківського сектору, як і для будь-якого бізнесу в Україні, точність та актуальність рекламних метрик мають ключове значення. Оновлені дослідження дають змогу ухвалювати більш зважені рішення щодо каналів комунікації та ефективності інвестицій у маркетинг. Ми вітаємо ініціативи з оновлення даних, адже це сприяє прозорості ринку та підвищує якість роботи всіх учасників", — Яна Шевченко, керівниця відділу маркетингу ProCredit Bank Ukraine.

***

"Ми вдячні за оновлені медіапоказники. Це дійсно цінна інформація, адже наразі майже ніхто на ринку не надає актуальної інформації щодо зовнішніх носіїв — білбордів, сітілайтів. Актуальні рейтинги допомагають оцінити доцільність використання носіїв, а також дають змогу прогнозувати й аналізувати ефективність рекламних кампаній у великих, середніх і малих містах", — Олена Распутна, Rozetka.

***

"Будь-які дослідження медійних показників важливі. Наявні дані — це основний критерій для порівняння та ухвалення рішень щодо вибору або правильного розподілу медіа та носіїв. Актуальність і повнота даних підвищують доказовість і не ставлять під сумнів очікувані результати. Підтримуємо оновлення базових показників в ООН", — Ольга Папроцька-Матусяк, Нова пошта.

***

"Для нас як агенції важливо мати в роботі з клієнтами максимально актуальні дані. Ринок зовнішньої реклами в Україні за останні роки суттєво трансформувався: відбулися значні внутрішні міграції населення, змінилося транспортне сполучення та поведінка людей у містах. Тому показники минулих періодів не завжди відображають реальну ситуацію сьогодні. Свіжі дослідження дозволяють зрозуміти, які носії справді працюють, а які вже не забезпечують потрібного охоплення. Для нас і клієнтів це означає, що рішення про розміщення ухвалюються на основі фактів, а не припущень. Наші партнери очікують від нас не лише креативу й стратегії, а й чіткої доказової бази. Актуальні дані дають їм відчуття впевненості у прийнятих рішеннях. Будь-яке оновлення даних робить ринок прозорішим і допомагає всім: клієнтам — ефективніше вкладати бюджети, агентствам — точніше планувати", — Оксана Бєляєва, СЕО OMD Optimum Media.

***

"Зовнішня реклама для нас — це не просто канал комунікації, а частина міського життя. Вона органічно інтегрується у вулиці, площі й щоденні маршрути людей. Це формат, який неможливо вимкнути чи „прогорнути“ — він присутній саме там, де живе і рухається наша аудиторія. Для результативного запуску кампаній ключовими залишаються креатив, якість і кількість площин. Водночас справжню цінність визначають показники ефективності: охоплення, частота контактів, GRP, OTS. Саме тому ми робимо ставку на актуальні дослідження та аналітику, які перетворюють зовнішню рекламу з простої присутности у просторі на дієвий інструмент розвитку брендів і комунікації", — Олена Чувакіна, СМО Ukraine в New Products Group.