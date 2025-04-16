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Рекомендуйте підприємцям ПУМБ та отримуйте 550 грн винагороди за реферальною програмою
ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) пропонує своїм клієнтам-фізичним особам скористатися пропозицією реферальної програми "Запроси партнера" та отримати 550 грн винагороди (до оподаткування).
Нагороду може отримати будь-який клієнт банку ПУМБ, який порекомендує банк своїм знайомим підприємцям – ФОП чи юридичним особам, надавши їм через мобільний застосунок своє реферальне посилання для реєстрації та відкриття рахунку в ПУМБ.
Запросити підприємців до ПУМБ просто:
- У застосунку ПУМБ для фізичних осіб зайти в "Профіль". Будь ласка, зверніть увагу – застосунок має бути оновлено до останньої версії.
- Натиснути "Запросити ФОП або ЮО" та надіслати реферальне посилання знайомому-підприємцю.
- Підприємцеві-новому клієнту потрібно перейти за посиланням, завантажити мобільний застосунок ПУМБ Бізнес та відкрити рахунок.
- Далі протягом 30 днів підприємець має здійснити вихідний платіж із рахунку ФОП (скажімо оплата партнеру або сплата податків)
Завантажити застосунок ПУМБ для фізичних осіб можна
Якщо ви є клієнтом ПУМБ як фізособа і зареєстровані як ФОП, але ще не маєте рахунку в ПУМБ - пропозиція діє також і для вас.
У застосунку ПУМБ для фізичних осіб – достатньо натиснути "Відкрийте бізнес-рахунок". Вам так само будуть доступні всі бонуси.
Отже, підсумовуючи: які бонуси можна отримати фізособам і ФОП (ЮО) за реферальною програмою ПУМБ?
- Клієнт-фізична особа, котрий запрошує, матиме 550 грн бонусу (до оподаткування) за кожного запрошеного підприємця.
- Запрошений підприємець – 5 місяців безплатного обслуговування тарифного пакету всеdigital для ФОП і ЮО.
- До 3 міс. безкоштовного користування одним POS-терміналом.
Як бути, якщо ви ФОП чи ЮО, та вже є клієнтами ПУМБ і маєте відкритий рахунок?
Для вас також діє ця пропозиція.
Для цього досить у застосунку ПУМБ Бізнес у розділі "Більше" - натиснути "Запросити партнера" та надати новому підприємцеві посилання для відкриття рахунку.
Новий клієнт ФОП чи ЮО за рекомендацією від ФОП чи ЮО може отримати додаткові переваги:
- 5 місяців безкоштовного обслуговування
- до 3 місяців безкоштовного користування одним POS-терміналом
Більше про умови реферальних програм ПУМБ – за посиланням