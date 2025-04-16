Рекомендуйте підприємцям ПУМБ та отримуйте 550 грн винагороди за реферальною програмою

ПУМБ (Перший Український Міжнародний Банк) пропонує своїм клієнтам-фізичним особам скористатися пропозицією реферальної програми "Запроси партнера" та отримати 550 грн винагороди (до оподаткування).

Нагороду може отримати будь-який клієнт банку ПУМБ, який порекомендує банк своїм знайомим підприємцям – ФОП чи юридичним особам, надавши їм через мобільний застосунок своє реферальне посилання для реєстрації та відкриття рахунку в ПУМБ.

Запросити підприємців до ПУМБ просто:

У застосунку ПУМБ для фізичних осіб зайти в "Профіль". Будь ласка, зверніть увагу – застосунок має бути оновлено до останньої версії.

Натиснути "Запросити ФОП або ЮО" та надіслати реферальне посилання знайомому-підприємцю.

Підприємцеві-новому клієнту потрібно перейти за посиланням, завантажити мобільний застосунок ПУМБ Бізнес та відкрити рахунок.

Далі протягом 30 днів підприємець має здійснити вихідний платіж із рахунку ФОП (скажімо оплата партнеру або сплата податків)

ПУМБ пропонує програму "Запроси партнера"

Завантажити застосунок ПУМБ для фізичних осіб можна

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Якщо ви є клієнтом ПУМБ як фізособа і зареєстровані як ФОП, але ще не маєте рахунку в ПУМБ - пропозиція діє також і для вас.

У застосунку ПУМБ для фізичних осіб – достатньо натиснути "Відкрийте бізнес-рахунок". Вам так само будуть доступні всі бонуси.

Отже, підсумовуючи: які бонуси можна отримати фізособам і ФОП (ЮО) за реферальною програмою ПУМБ?

Клієнт-фізична особа, котрий запрошує, матиме 550 грн бонусу (до оподаткування) за кожного запрошеного підприємця.

Запрошений підприємець – 5 місяців безплатного обслуговування тарифного пакету всеdigital для ФОП і ЮО.

До 3 міс. безкоштовного користування одним POS -терміналом.

Як бути, якщо ви ФОП чи ЮО, та вже є клієнтами ПУМБ і маєте відкритий рахунок?

Для вас також діє ця пропозиція.

Для цього досить у застосунку ПУМБ Бізнес у розділі "Більше" - натиснути "Запросити партнера" та надати новому підприємцеві посилання для відкриття рахунку.

Новий клієнт ФОП чи ЮО за рекомендацією від ФОП чи ЮО може отримати додаткові переваги:

5 місяців безкоштовного обслуговування

до 3 місяців безкоштовного користування одним POS-терміналом

Більше про умови реферальних програм ПУМБ – за посиланням