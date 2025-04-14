Рекордне подорожчання євро: якими будуть наслідки для України

Зміцнення офіційного курсу євро щодо гривні призведе до подорожчання імпорту ЄС, доля якого у загальних обсягах в Україні становить більше 50%.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев

Чому дорожчає євро

Нагадаємо, Національний банк України встановив на 14 квітня офіційний курс євро на рівні 46,9153 грн, що є рекордним максимумом. Європейська валюта подорожчала на 1,0738 грн за одну добу. Натомість долар коштує на 4,44 грн дешевше (41,40). Варто зазначити, що настільки значного розриву між доларом та євро не спостерігалося з 2021 року.

Як пояснює Гетманцев, такий курс відображає ситуацію на світовому валютному ринку, так як євро останнім часом зміцнився до трирічного максимуму до американської валюти.

Долар похитнуло два ключових фактори:

оголошення США торговельної війни проти усього світу, яку згодом пообіцяли відкласти на 90 днів, однак самі по собі ці новини створюють умови невпевненості щодо ситуації та подальшого розвитку подій, хитають внутрішній ринок (зокрема – фондовий) і дають підстави для негативних прогнозів;

на тлі цього інвестори скидають довгострокові казначейські облігації США, що посилює тиск на американську валюту.

Як підкреслює Гетманцев, непослідовність економічної політики тієї чи іншої держави завжди створює негативні наслідки насамперед для неї самої.

Натомість ЄС демонструє спокій і наміри рухатись визначеним і прогнозованим курсом на підвищення конкурентоспроможності блоку. Це, у свою чергу, сприяє зміцненню євро та довіри до нього.

Які наслідки для України

Гетманцев також поділився своїми оцінками щодо наслідків подорожчання євро для України.

На думку нардепа, у короткостроковій перспективі зміцнення євро призведе до подорожчання імпорту з ЄС, доля якого у загальних обсягах склала торік 50,5%, зрісши порівняно з попереднім роком на 9,9%.

"Нам треба не засмучуватись з цього приводу, а працювати над розширенням свого експорту, у тому числі використовуючи ті можливості, які відкриває нам поступовий шлях до набуття повноцінного членства в ЄС.Маємо використовувати надані нам можливості та переваги у доступі до єдиного ринку ЄС, цілеспрямовано підтримувати експортерів, відновлювати кредитування, запускати масштабне страхування воєнних ризиків", - наголосив Гетманцев.

Зауважимо, поки гривня зміцнюється до долара, євро дорожчає і вже впритул наближається до позначки 47 гривень. На користь сильної гривні грає нестабільність долара та його ослаблення по відношенню до євро. Попит на валюту як на готівковому, так і на міжбанківському ринку поки не зростає. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.