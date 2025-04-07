Ремонт машин розмінування без виїзду за кордон: в Україні відкрився сервісний центр

Компанія GCS Ukraine відкрила сервісний центр для ремонту машин розмінування, що дозволяє уникнути необхідності вивозити техніку за кордон для обслуговування. Тепер ремонт можна здійснити безпосередньо на місці поломки за допомогою дистанційних консультацій фахівців або у спеціалізованому центрі в Києві.

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Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Про сервісний центр

Машини, які використовуються операторами ПМД, повинні швидко відновлювати свою роботу після несправностей або підривів. Відкриття сервісного центру GCS Ukraine значно пришвидшить цей процес.

Крім того, це забезпечить додаткові робочі місця та сприятиме наповненню бюджету України податками. Підтримка вітчизняних розробок і створення сервісних умов для обслуговування техніки великими міжнародними компаніями є важливим кроком для економіки країни. Це також відкриває нові можливості для людей, які зможуть знайти свою нішу у сфері очищення земель, зазначив заступник міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

Компанія GCS вже використовує в Україні 66 багатоцільових платформ, здатних розміновувати до 12 000 м² землі на день. Відкриття сервісного центру дозволить скоротити час на ремонт цих платформ на кілька тижнів.

В команді GCS Ukraine сьогодні працює понад 40 фахівців.

Про компанію

Компанія Global Clearance Solutions (GCS) є одним зі світових лідерів у виробництві роботизованих комплексів для розмінування, техніка якої є в складі підрозділів Збройних cил України, Держспецтрансслужби, ДСНС та Національної поліції.

Вона активно застосовується при розмінуванні території України

Окрім машин механізованого розмінування, Global Clearance Solutions опрацьовує новітні технології щодо автоматизації процесу розмінування із застосуванням БПЛА та сенсорів для пошуку вибухонебезпечних предметів.

Замінованність України

Україна сподівається повернути 80% потенційно забруднених вибухонебезпечними предметами та мінами земель у господарське використання протягом 10 років.

Партнери нададуть Україні 700 млн євро на розмінування до 2034 року. Бюджет на 2025 рік заплановано на рівні 130 млн євро.