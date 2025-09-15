Ремонт міждержавної лінії електропередач затримає пропускну спроможність до кінця жовтня: що відомо

Технічне обслуговування міждержавної лінії електропередач “Вельке Капушани – Мукачево”, яка з’єднує Україну та Словаччину, триватиме до кінця жовтня 2025 року. У цей період пропускна спроможність лінії буде обмежена.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані ENTSO-E Transparency Platform.

Ремонт міждержавної лінії електропередач

Зазначається, що з 2 вересня 2025 року експорт та імпорт електроенергії через Словаччину припинилися. Водночас це майже не вплинуло на загальні обсяги торгівлі, оскільки зросли поставки електроенергії через Польщу, зокрема за лінією "Хмельницька АЕС – Жешув."

За даними ExPro, у перші десять днів вересня Україна імпортувала 29,5 тис. МВт-год, а експортувала 230,9 тис. МВт-год. Найбільші обсяги електроенергії проходять через угорський напрям, як для імпорту, так і для експорту.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок попереднього дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні та вересні 2025 року.