Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Готівковий курс:

USD

41,27

41,20

EUR

48,61

48,46

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт міждержавної лінії електропередач затримає пропускну спроможність до кінця жовтня: що відомо

електроенергія
Ремонт міждержавної лінії електропередач "Вельке Капушани – Мукачево" / Depositphotos

Технічне обслуговування міждержавної лінії електропередач “Вельке Капушани – Мукачево”, яка з’єднує Україну та Словаччину, триватиме до кінця жовтня 2025 року. У цей період пропускна спроможність лінії буде обмежена.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на дані ENTSO-E Transparency Platform.

Ремонт міждержавної лінії електропередач

Зазначається, що з 2 вересня 2025 року експорт та імпорт електроенергії через Словаччину припинилися. Водночас це майже не вплинуло на загальні обсяги торгівлі, оскільки зросли поставки електроенергії через Польщу, зокрема за лінією "Хмельницька АЕС – Жешув."

За даними ExPro, у перші десять днів вересня Україна імпортувала 29,5 тис. МВт-год, а експортувала 230,9 тис. МВт-год. Найбільші обсяги електроенергії проходять через угорський напрям, як для імпорту, так і для експорту.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оголосила про початок попереднього дослідження стосовно можливих зловживань на оптовому енергетичному ринку у серпні та вересні 2025 року.

Автор:
Ольга Опенько