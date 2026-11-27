Міністерство фінансів України готове провести консультації з представниками ресторанного бізнесу щодо можливого переходу галузі на сплату податку на додану вартість (ПДВ). Зокрема, відомство готове розглянути пропозиції підприємців щодо податкових умов роботи ресторанів.

Як пише Dilo, про це інформує очільник відомства Сергій Марченко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Коментар прозвучав у відповідь на пропозицію народного депутата Миколи Тищенка щодо підтримки ресторанного бізнесу взимку. Серед можливих заходів депутат назвав запровадження ставки ПДВ 7% для закладів громадського харчування.

Яку ставку ПДВ пропонують для ресторанів

10 листопада Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) звернулася до уряду із пропозицією запровадити ПДВ на рівні 7% для ресторанних і кейтерингових послуг.

Ініціатива передбачає реформу оподаткування HoReCa: відмову від використання другої групи єдиного податку та перехід підприємців на третю групу зі ставкою 4% або 6% від обороту залежно від реєстрації платником ПДВ.

Також асоціація пропонує дозволити підприємцям на спрощеній системі оподаткування отримувати ліцензії на продаж алкоголю.

За оцінками НРАУ, реалізація цих змін може збільшити щорічні податкові надходження від галузі з 8,9 млрд грн до 13,5 млрд грн.

Які податки зараз сплачують ресторани

Стандартна ставка ПДВ в Україні становить 20%. Водночас ресторани та кав'ярні можуть працювати через ФОП на другій або третій групі єдиного податку без реєстрації платниками ПДВ, якщо дотримуються встановлених законодавством умов і лімітів доходу.

Для платників на загальній системі обов'язкова реєстрація платником ПДВ передбачена після перевищення 1 млн грн оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців.

Обов'язковий ПДВ для ФОП: що пропонує Мінфін

Окремо уряд опрацьовує зміни до оподаткування підприємців на спрощеній системі.

24 листопада стало відомо, що Мінфін передав на розгляд парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики законопроєкт щодо запровадження обов'язкової сплати ПДВ для спрощенців із річним доходом понад 85 тис. євро.

Запровадити нові правила пропонують із 2028 року. Раніше обговорювалася можливість запровадження обов'язкового ПДВ для ФОП із 2027 року, однак після консультацій уряду, бізнесу та МВФ цей термін відклали.

Чи отримають ресторани підтримку на зиму

Під час обговорення підтримки ресторанного бізнесу взимку міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко також нагадав про чинні державні програми фінансування енергетичного обладнання.

Зокрема, підприємці можуть скористатися кредитними програмами для придбання генераторів та іншого обладнання. За словами міністра, портфель відповідного кредитування вже перевищив 3 млрд грн.

Таким чином, питання пільгової ставки ПДВ для ресторанного бізнесу залишається на етапі обговорення. Конкретних рішень щодо запровадження ставки 7% уряд поки не оголошував.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві близько 20% ресторанів та кафе можуть закритися або заморозити свою діяльність у найближчі три місяці.