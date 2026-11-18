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Реверсивний рух і заборона для легкових авто: як працюють мости Києва
18 листопада в Києві діють обмеження руху на кількох мостах через Дніпро. Південний і Північний мости працюють за спеціальними схемами, на Подільському мостовому переході можливі тимчасові обмеження під час повітряної тривоги, а мостом Патона організовано реверсивний рух.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.
Які обмеження діють
За актуальною інформацією, рух столичними мостами організовано за такими правилами.
- Південний міст
Проїзд дозволений із регульованим інтервалом для:
- автомобілів масою до 10 тонн включно;
- громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.
Водночас рух із правого берега на лівий залишається закритим.
- Північний міст
Громадський і спеціальний транспорт може рухатися крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках.
Для легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту проїзд заборонений.
- Подільський мостовий перехід
Рух із лівого на правий берег можуть тимчасово обмежувати приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.
- Дарницький міст і міст Метро
Обидва мости відкриті для руху без обмежень.
- Міст імені Євгена Патона
На мосту діє реверсивна схема руху, яка змінюється залежно від часу доби:
- з 06:00 до 16:00 — рух із лівого берега на правий;
- з 16:00 до 24:00 — рух із правого берега на лівий.
Що варто врахувати водіям
Під час планування поїздок Києвом водіям варто заздалегідь перевіряти доступні маршрути та враховувати обмеження на Південному й Північному мостах, а також реверсивний рух на мосту Патона. Окрему увагу слід приділяти ситуації на Подільському мостовому переході під час повітряних тривог.
Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекривали рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсував зі змінами.