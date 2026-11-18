18 листопада в Києві діють обмеження руху на кількох мостах через Дніпро. Південний і Північний мости працюють за спеціальними схемами, на Подільському мостовому переході можливі тимчасові обмеження під час повітряної тривоги, а мостом Патона організовано реверсивний рух.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Які обмеження діють

За актуальною інформацією, рух столичними мостами організовано за такими правилами.

Південний міст

Проїзд дозволений із регульованим інтервалом для:

автомобілів масою до 10 тонн включно;

громадського транспорту загальною масою до 18 тонн.

Водночас рух із правого берега на лівий залишається закритим.

Північний міст

Громадський і спеціальний транспорт може рухатися крайньою правою смугою на обох проїздах мосту в обох напрямках.

Для легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту проїзд заборонений.

Подільський мостовий перехід

Рух із лівого на правий берег можуть тимчасово обмежувати приблизно на 15 хвилин після початку повітряної тривоги.

Дарницький міст і міст Метро

Обидва мости відкриті для руху без обмежень.

Міст імені Євгена Патона

На мосту діє реверсивна схема руху, яка змінюється залежно від часу доби:

з 06:00 до 16:00 — рух із лівого берега на правий;

з 16:00 до 24:00 — рух із правого берега на лівий.

Що варто врахувати водіям

Під час планування поїздок Києвом водіям варто заздалегідь перевіряти доступні маршрути та враховувати обмеження на Південному й Північному мостах, а також реверсивний рух на мосту Патона. Окрему увагу слід приділяти ситуації на Подільському мостовому переході під час повітряних тривог.

Нагадаємо, 17 листопада у Києві перекривали рух Північним і Південним мостами внаслідок російських ударів. Громадський транспорт, маршрути якого пролягали через ці переправи, курсував зі змінами.