У ніч проти 26 листопада російські війська завдали ударів по об'єктах комерційної нерухомості у Дніпропетровській області. Під обстріл потрапили торговельні центри у Кривому Розі та Павлограді.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул,

"Внаслідок ударів пошкоджено склади та об'єкти інфраструктури на кількох локаціях. Також ворог завдав удару по торговому центру в самому центрі міста", - зазначив він.

За інформацією місцевих медіа, йдеться про ТЦ "Плаза 2", розташований у районі 95-го кварталу.

В адміністрації спорткомплексу CrossGYM, який працює на базі цього торговельного центру, зазначили, що внаслідок вибуху вибито скло та пошкоджено внутрішні приміщення. Наразі заклад тимчасово припинив прийом відвідувачів.

Крім того, вночі зазнав руйнувань ТЦ "Гулівер" у Павлограді. За даними місцевих Telegram-каналів, на території зафіксовано уламки ударного безпілотника та пошкоджені елементи покрівлі. На місці триває ліквідація наслідків влучання.

На офіційній сторінці ТЦ "Гулівер" в Instagram уточнили, що блок "Б" тимчасово зачинений для відвідувачів, а про подальший графік роботи адміністрація поінформує додатково.

Варто зазначити, що цей торговельний центр у Павлограді вже зазнавав російського обстрілу у вересні поточного року — тоді внаслідок атаки були загиблі та поранені.

Нагадаємо, торговельний центр "Гулівер" у Павлограді тимчасово припинив роботу після удару 10 вересня. Будівля зазнала пошкоджень, на об'єкті триває ліквідація наслідків та оцінка збитків.