Росія має намір добиватися компенсації у розмірі близько 222,3 мільярда доларів у зв'язку із заморожуванням у Європейському Союзі частини валютних резервів Центрального банку РФ. Про це у п'ятницю, 20 листопада, заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, пригрозивши також чутливими заходами у відповідь відповідно до принципу взаємності.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За словами представниці російського відомства, ці вимоги закріплені в позові Центробанку РФ до бельгійського депозитарію Euroclear, який Арбітражний суд Москви задовольнив у травні.

Після того як у перші дні вторгнення в Україну під західні санкції потрапили близько 300 мільярдів доларів суверенних активів Росії, у Європі виявилися заблокованими близько 200 мільярдів доларів на банківських рахунках і в цінних паперах, що зберігалися саме в Euroclear.

Судові рішення в РФ та вилучення західних активів

Услід за рішенням про стягнення збитків російський суд задовольнив заяву про його негайне виконання, а в липні відхилив апеляцію Euroclear. Через три місяці президент РФ Володимир Путін своїм указом ініціював наймасштабніше з початку війни вилучення активів європейських компаній, передавши в тимчасове управління низку великих бізнесів.

Які компанії потрапили під вилучення. До переліку увійшли шість заводів Nestle з річною виручкою 2,5 мільярда доларів, мережа супермаркетів "Ашан", що налічує понад 200 торговельних точок, активи французького виробника підлогових покриттів Tarkett, а також мережа "Лемана Про" (колишній бізнес Leroy Merlin).

Наступні потенційні цілі. За даними агентства Reuters, ці кроки стали відповіддю на європейські санкції, а в російському уряді не виключають, що наступними під вилучення можуть потрапити російські підрозділи італійського банку UniCredit та австрійського Raiffeisen.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС запровадив санкції проти 113 осіб і компаній, включивши до списку найбагатшу жінку РФ та майже 50 банків. Рада Європейського Союзу 16 листопада розширила обмеження проти Росії, додавши до санкційного переліку 12 фізичних і 101 юридичну особу, зокрема фінансові установи, підприємства нафтового сектору та бізнесменів, пов'язаних із тіньовим флотом РФ.