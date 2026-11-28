Німецький оборонний концерн Rheinmetall може відмовитися від реалізації проєкту будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів в Україні. Серед причин – розбіжності з українськими партнерами щодо організації виробництва та розвиток власних виробничих потужностей України.

Про це інформує Dilo з посиланням на Deaidua.

За словами генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, українські партнери наполягають на самостійному виробництві продукції оборонного призначення.

Водночас Україна вже суттєво наростила власне виробництво артилерійських боєприпасів, що обмежує перспективи розвитку відповідного напряму бізнесу Rheinmetall у країні.

Остаточного рішення щодо припинення реалізації проєкту поки не оголошено, однак Паппергер вважає малоймовірним його продовження.

Концерн також понад рік не мав суттєвого прогресу у створенні виробничих потужностей в Україні. Раніше очільник Rheinmetall неодноразово повідомляв про бюрократичні перешкоди, які затримували реалізацію проєкту.

Що відомо про проєкт заводу Rheinmetall в Україні

У лютому 2024 року Rheinmetall підписав меморандум про взаєморозуміння щодо створення спільного німецько-українського підприємства з виробництва артилерійських боєприпасів.

Однак за понад два з половиною роки після підписання меморандуму підприємство так і не розпочало виробництво.

Rheinmetall продовжує постачати артилерійські боєприпаси Україні, переважно в межах військової допомоги Німеччини, Данії та Нідерландів.

Подальші перспективи співпраці з українською оборонною промисловістю Паппергер вбачає у постачанні виробничого обладнання та продукції, для самостійного виготовлення якої Україні поки бракує технологій.

Нагадаємо, у вересні 2025 року Україна виділила земельну ділянку для будівництва заводу Rheinmetall. Тоді Міноборони повідомило про завершення процедур щодо запуску спільного виробництва, а початок роботи підприємства планували на 2026 рік.