РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

Розпочато продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. На старті діють вигідні умови: приваблива ціна та розтермінування з гнучкими графіками оплати до 2,5 років.

Плановий термін введення в експлуатацію третьої черги — березень 2028 року.

Це проєкт для тих, хто прагне більшого для своєї родини і не погоджується на компроміси в комфорті.

Будується ЖК у самому серці Печерська за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 30.

Maxima Residence — спільний проєкт РІЕЛ і турецького девелопера Bosphorus Development. У комплексі поєднано сучасну архітектуру з продуманою внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою. Тут усе створено для життя "на максимум".

Сучасне лобі з великою зоною очікування гостей, багатоцільова лаунж-зона з терасою, простір для розвитку та відпочинку дітей, оточення однодумців і спільнота "своїх" — усе це частина Maxima Residence. У наявності — видові 2- та 3-кімнатні квартири з панорамними краєвидами у бік вул. Євгена Коновальця та НСК "Олімпійський", а також затишні 1- та 2-кімнатні квартири з вікнами у внутрішній двір.

В РІЕЛ подбали, щоб у Maxima Residence ваші очікування збігалися з реальністю — від архітектури до кожної деталі всередині комплексу.

Купуючи нерухомість на стадії будівництва, ви отримуєте пропозиції за найкращими цінами та маєте ширший вибір помешкань.

Переглянути усі планування

Запрошуємо дізнатися більше про умови інвестування в ЖК Maxima Residence у відділі продажу РІЕЛ. Контакти — за посиланням.