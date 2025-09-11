Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,21

+0,09

EUR

48,24

--0,05

Готівковий курс:

USD

41,30

41,23

EUR

48,55

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

ЖК Maxima Residence у столиці
ЖК Maxima Residence у столиці

Розпочато продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. На старті діють вигідні умови: приваблива ціна та розтермінування з гнучкими графіками оплати до 2,5 років. 

Плановий термін введення в експлуатацію третьої черги — березень 2028 року.

Це проєкт для тих, хто прагне більшого для своєї родини і не погоджується на компроміси в комфорті.

Будується ЖК у самому серці Печерська за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 30. 

Maxima Residence — спільний проєкт РІЕЛ і турецького девелопера Bosphorus Development. У комплексі поєднано сучасну архітектуру з продуманою внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою. Тут усе створено для життя "на максимум".

Фото 2 — РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці
Фото 3 — РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

Сучасне лобі з великою зоною очікування гостей, багатоцільова лаунж-зона з терасою, простір для розвитку та відпочинку дітей, оточення однодумців і спільнота "своїх" — усе це частина Maxima Residence. У наявності — видові 2- та 3-кімнатні квартири з панорамними краєвидами у бік вул. Євгена Коновальця та НСК "Олімпійський", а також затишні 1- та 2-кімнатні квартири з вікнами у внутрішній двір.

Фото 4 — РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці

В РІЕЛ подбали, щоб у Maxima Residence ваші очікування збігалися з реальністю — від архітектури до кожної деталі всередині комплексу.

Купуючи нерухомість на стадії будівництва, ви отримуєте пропозиції за найкращими цінами та маєте ширший вибір помешкань.

Переглянути усі планування

Запрошуємо дізнатися більше про умови інвестування в ЖК Maxima Residence у відділі продажу РІЕЛ. Контакти — за посиланням.