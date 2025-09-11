- Тип
- Новини компаній
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
РІЕЛ відкрив продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence у столиці
Розпочато продаж третьої черги житлового комплексу бізнес-класу Maxima Residence на Печерську. На старті діють вигідні умови: приваблива ціна та розтермінування з гнучкими графіками оплати до 2,5 років.
Плановий термін введення в експлуатацію третьої черги — березень 2028 року.
Це проєкт для тих, хто прагне більшого для своєї родини і не погоджується на компроміси в комфорті.
Будується ЖК у самому серці Печерська за адресою: м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 30.
Maxima Residence — спільний проєкт РІЕЛ і турецького девелопера Bosphorus Development. У комплексі поєднано сучасну архітектуру з продуманою внутрішньою та зовнішньою інфраструктурою. Тут усе створено для життя "на максимум".
Сучасне лобі з великою зоною очікування гостей, багатоцільова лаунж-зона з терасою, простір для розвитку та відпочинку дітей, оточення однодумців і спільнота "своїх" — усе це частина Maxima Residence. У наявності — видові 2- та 3-кімнатні квартири з панорамними краєвидами у бік вул. Євгена Коновальця та НСК "Олімпійський", а також затишні 1- та 2-кімнатні квартири з вікнами у внутрішній двір.
В РІЕЛ подбали, щоб у Maxima Residence ваші очікування збігалися з реальністю — від архітектури до кожної деталі всередині комплексу.
Купуючи нерухомість на стадії будівництва, ви отримуєте пропозиції за найкращими цінами та маєте ширший вибір помешкань.
Запрошуємо дізнатися більше про умови інвестування в ЖК Maxima Residence у відділі продажу РІЕЛ. Контакти — за посиланням.