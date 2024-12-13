Ринок мотоциклів у листопаді: що купували українці

У листопаді 2024 року ринок мотоциклів в Україні продемонстрував зростання попиту у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, попри традиційну сезонність.

Про це повідомили аналітики Інституту досліджень авторинку.

Зазначається, що протягом місяця українці придбали 4,1 тисячі мотоциклів. Це на 12,6% менше, ніж у жовтні, проте значно більше у порівнянні з листопадом 2023 року (зростання на 30,3%).

Із загальної кількості мотоциклів, придбаних у листопаді, найбільшу частку (62,7%, або 2574 одиниць) становили нові транспортні засоби, імпортовані з-за кордону. Угоди купівлі-продажу на внутрішньому ринку склали 29,9% (1228 одиниць). Імпорт вживаних мотоциклів залишився найменш популярним і охопив лише 7,4% від загальної кількості (303 одиниці).

Внутрішній ринок демонструє певну динаміку. Порівняно з жовтнем обсяги внутрішніх перепродажів скоротилися на 32%, але у порівнянні з листопадом 2023 року зафіксовано зростання на 14,8%. Імпорт вживаних мотоциклів знизився як у місячному вимірі (−28,5%), так і у річному (−14,4%). Натомість імпорт нових транспортних засобів зріс на 4,3% порівняно з жовтнем і на 49% у порівнянні з минулим роком.

Серед внутрішніх перепродажів найпопулярнішими залишаються японські бренди: Honda (125 угод), Yamaha (113) та Lifan (84). Ці ж бренди лідирують і серед вживаних мотоциклів, імпортованих з-за кордону, де їх частка становить 67,9%.

На ринку нових мотоциклів у листопаді українці найчастіше обирали техніку китайських виробників. Лідерами продажів стали Spark (434 перші реєстрації), Musstang (362) та Forte (314). Загалом продукція з Китаю охопила 84% ринку нових мотоциклів у цьому сегменті.

Аналітики зазначають, що попри сезонне уповільнення, ринок мотоциклів демонструє позитивну динаміку, особливо у порівнянні з минулим роком. Зростання інтересу до двоколісного транспорту, особливо нового, свідчить про зміну транспортних уподобань українців, навіть у холодну пору року.

Додамо, у вересні 2024 року ринок мотоциклів в Україні продемонстрував очікуване зниження темпів торгів, що є типовим для початку осені після активного літнього сезону.