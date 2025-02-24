Ринок полуниці в Україні не у найкращій формі: чому так сталося

Минулого сезону в Україні додалася певна кількість площ під суницею садовою (полуницею), але й певна зникла, здебільшого через брак робочих рук для збирання врожаю. Крім того, заморозки у травні 2024 року знищили 70% пізніх сортів ягоди.

Про це пише AgroTimes, посилаючитсь на інтерв’ю агроном-консультантки з вирощування ягідних культур і власниці розсадника Ірини Павлової журналу "Садівництво по-українськи".

"Додайте сюди екстремальну погоду минулорічної весни. У моїй 25-річній практиці такого року ще не було. 25 травня зворотні заморозки – 6-9°C знищили 70% пізніх сортів суниці садової. Не бувало, щоб весь цвіт замерз на полі", — зазначила агроном.

На думку Павлової, ринок полуниці в Україні наразі не у найкращій формі, адже саджанців вітчизняного виробництва високого рівня значно поменшало. За її словами, багато виробників не дотримуються норм та технологій вирощування. Зазвичай вони використовують непосадковий матеріал — просто викопують саджанці з власних плантацій. Сьогодні переважає імпорт з Нідерландів, Італії та Польщі.

"Одночасно у таких умовах ціни на полуницю складалися найкращими для тих виробників, які постачали якісну продукцію", – резюмувала агроном-консультантка.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку плодово-ягідних культур, на посадку яких можна отримати грант за програмою для створення або розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства.