Рівень розрахунків АТ "Гарантований покупець" за електроенергію, придбану у виробників за "зеленим" тарифом у 2026 році, становить 86,6%. Станом на 20 листопада за неї сплатили 34,9 млрд грн.

Як пише Dilo, такі дані наводить акціонерне товариство в інфографіці.

Загалом у 2026 році було придбано 4,922 млн МВт·год електроенергії з відновлюваних джерел. Найбільшу частку в цьому обсязі становить сонячна генерація — 97,25%. На вітрову енергетику припадає 0,24%, біоенергетику — 1,28%, гідроенергетику — 1,24%.

Станом на 20 листопада виробникам ВДЕ сплачено 40,42 млрд грн. Із цієї суми 34,9 млрд грн припадає на електроенергію, придбану у 2026 році, 2,1 млрд грн — у 2025 році, 2,2 млрд грн — у 2024 році, 0,1 млрд грн — у 2023 році та 1,1 млрд грн — у 2022 році.

Окремо на інфографіці відображено загальну суму заборгованості НЕК "Укренерго" в розмірі 15,79 млрд грн. Борг компанії за січень–жовтень 2026 року становить 4,51 млрд грн.

Рівень розрахунків зх виробниками ВДЕ станом на 20 листопада 2026 року

Нагадаємо, АТ "Гарантований покупець" повністю розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2026 року. 2 листопада компанія перерахувала їм 598,1 млн грн.