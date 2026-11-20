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Рівень розрахунків з виробниками ВДЕ за 2026 рік сягнув 86,6%: скільки коштів виплатили
Рівень розрахунків АТ "Гарантований покупець" за електроенергію, придбану у виробників за "зеленим" тарифом у 2026 році, становить 86,6%. Станом на 20 листопада за неї сплатили 34,9 млрд грн.
Як пише Dilo, такі дані наводить акціонерне товариство в інфографіці.
Загалом у 2026 році було придбано 4,922 млн МВт·год електроенергії з відновлюваних джерел. Найбільшу частку в цьому обсязі становить сонячна генерація — 97,25%. На вітрову енергетику припадає 0,24%, біоенергетику — 1,28%, гідроенергетику — 1,24%.
Станом на 20 листопада виробникам ВДЕ сплачено 40,42 млрд грн. Із цієї суми 34,9 млрд грн припадає на електроенергію, придбану у 2026 році, 2,1 млрд грн — у 2025 році, 2,2 млрд грн — у 2024 році, 0,1 млрд грн — у 2023 році та 1,1 млрд грн — у 2022 році.
Окремо на інфографіці відображено загальну суму заборгованості НЕК "Укренерго" в розмірі 15,79 млрд грн. Борг компанії за січень–жовтень 2026 року становить 4,51 млрд грн.
Нагадаємо, АТ "Гарантований покупець" повністю розрахувалося з виробниками електроенергії з відновлюваних джерел за травень 2026 року. 2 листопада компанія перерахувала їм 598,1 млн грн.