У Києві протягом навчального року 58 шкіл отримали нове обладнання для вивчення природничих наук, технологій та робототехніки. Зокрема, для навчальних закладів придбали майже 1,9 тис. конструкторів і наборів для робототехніки, 60 комплектів навчальних роботів та сотні наборів для експериментів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Київської міської державної адміністрації.

Загалом для столичних шкіл закупили 799 STEM-наборів для проведення експериментів, 1887 конструкторів і наборів для робототехніки, 60 комплектів навчальних роботів та 893 одиниці обладнання для навчальних кабінетів.

Крім того, заклади отримали 77 інтерактивних панелей і лабораторні меблі.

Окремо 400 шкіл забезпечили дидактичними матеріалами з доповненою реальністю та звуковим супроводом. Для учнів початкових класів придбали 1750 комплектів навчальних матеріалів.

За які кошти оновлювали школи Києва

Модернізацію навчальних закладів проводили за двома програмами.

У межах європейської програми Ukraine Facility обладнання отримали 26 шкіл. Зокрема, було оснащено 16 кабінетів природничих наук.

Ще 32 заклади модернізували за міською програмою "Освіта Києва". У них облаштували 25 кабінетів природничих наук та придбали 1900 комплектів для робототехніки.

Нове обладнання встановили в кабінетах біології, хімії та фізики. Також оновили навчальні простори для роботи з віртуальною реальністю, 3D-друком і STEM-лабораторії.

За словами директорки Департаменту освіти і науки КМДА Олени Фіданян, використання нових технологій дозволяє учням не лише засвоювати теоретичний матеріал, а й проводити досліди, експериментувати та самостійно шукати відповіді на запитання.

Оновлення обладнання має розширити можливості практичного навчання та допомогти школярам опановувати природничі й технічні дисципліни.

Нагадаємо, у квітні 2026 року уряд виділив 700 млн грн на модернізацію шкіл. Кошти передбачили для закупівлі техніки, мультимедійного обладнання та меблів для кабінетів природничих і точних наук, а також STEM-лабораторій.