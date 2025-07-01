Роботодавців чекають перевірки та штрафи за мобінг працівників: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський 30 червня підписав закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" щодо проведення перевірок в частині вчинення мобінгу – систематичного цькування, психологічного тиску або принижень у трудовому колективі.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в картці закону №4352-IX.

Закон, який Верховна Рада підтримала ще у квітні 2025 року, спрямований на забезпечення належного реагування на випадки психологічного, економічного та іншого тиску в трудових колективах під час воєнного стану.

Документ передбачає можливість проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) за зверненням працівника або профспілки у разі наявності ознак мобінгу.

Раніше під час дії воєнного стану перевірки роботодавців через мобінг були заборонені.

Зауважимо, мобінг – це систематичний психологічний терор або цькування, що здійснюється одним або декількома працівниками на робочому місці щодо іншого працівника, з метою приниження, ізоляції або спонукання до звільнення. Це може проявлятися у формі образ, ігнорування, створення перешкод у роботі або інших форм психологічного тиску.

Які штрафи передбачені

1 грудня 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі.

Так, за мобінг передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 30 годин.

Якщо порушення вчиняють ФОПи, які використовують найману працю, або посадові особи, їм загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або від 30 до 40 годин громадських робіт.