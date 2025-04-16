Роботодавцям загрожує штраф за цькування працівників: Рада прийняла закон

Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт №11044, яким дозволила перевіряти роботодавців через скарги на цькування працівників, передбачивши за це штраф у розмірі до 3400 гривень.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Документ підтримали 245 народних депутатів.

За що будуть карати роботодавців

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, за 2023 рік до Державної служби з питань праці та територіальних органів надійшло 553 звернення щодо ознак мобінгу, тобто цькування або приниження працівників на робочому місці.

Раніше під час дії воєнного стану перевірки роботодавців через мобінг були заборонені. Законопроєкт повинен забезпечити можливість проведення позапланових перевірок роботодавців за заявою працівника або профспілки навіть під час воєнного стану

Мобінг полягає в порушенні прав людини безпосередньо в трудових відносинах, яке проявляється шляхом психологічного, економічного тиску задля приниження людини, доведення її до звільнення, тощо.

Які штрафи передбачені

1 грудня 2022 року Верховна Рада встановила адміністративну відповідальність за вчинення мобінгу (цькування) на роботі.

Так, за мобінг передбачено штраф у розмірі від 850 до 1700 гривень або громадські роботи тривалістю від 20 до 30 годин.

Якщо порушення вчиняють ФОПи, які використовують найману працю, або посадові особи, їм загрожує штраф від 1700 до 3400 гривень або від 30 до 40 годин громадських робіт.