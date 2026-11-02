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Родовище солі на Прикарпатті змінює власника: київська компанія намагається оформити спецдозвіл

Сольове родовище
Сольове родовище на Франківщині змінює власника / Depositphotos

До Державної служби геології та надр України надійшла заява про надання спеціального дозволу на використання Південно-Східної ділянки Верхньострутинського родовища кам’яної солі в Калуському районі Івано-Франківської області.

Як пише Dilo, про це повідомляє виданння NADRA.INFO.

Повідомляється, що заяву подала компанія, яка наразі не є офіційним надрокористувачем цієї ділянки, що свідчить про намір провести відчуження прав на користування надрами.

Спецдозвіл № 5433 на геологічне вивчення та дослідно-промислову розробку галіту (сировини для виробництва хлору та каустичної соди) у вересні 2022 року отримало ТОВ "Міжнародний інститут проблем управління та фінансових ризиків".

Компанія виграла аукціон Держгеонадра зі ставкою 3 млн грн, а її право на користування ділянкою діє до вересня 2027 року.

Новим претендентом на надра виступає київське ТОВ "Агенція "Укрконсалтинг".

Протягом 2026 року фірма вже шість разів зверталася до Держгеонадра щодо отримання дозволу: чотири заяви залишили без розгляду, а щодо двох компанія отримала відмову через подання недостовірних даних.

Заява від 28 жовтня стала вже сьомою спробою ТОВ "Агенція "Укрконсалтинг" узаконити права на сольову ділянку. Наразі вона перебуває на розгляді відомства, а сторони ймовірної угоди ситуацію поки не прокоментували.

 За даними YouControl, ТОВ "Агенція "Укрконсалтинг" засновано в 2008 р., місто реєстрації – Київ. Основний КВЕД: 68.31 Агентства нерухомості. Леся Ланевич контролює і очолює компанію з березня 2025 р., попередній бенефіціар – Євген Білоусько, раніше товариство кілька разів змінювало власників.

Спеціальні дозволи на користування надрами відсутні. Статутний капітал востаннє переглядався в 2020 р. і наразі складає 46,5 тис. грн.

Нагадаємо, Державна служба геології та надр України провела повторний аукціон із продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою і подальшим видобування бурштину на Андрійківській ділянці у Житомирській області. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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