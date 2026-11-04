RU
Запланована подія 2

курс НБУ:

USD

45,67

+0,13

EUR

51,06

+0,01

Готівковий курс:

USD

46,40

46,01

EUR

52,00

51,50

Економіка
Бізнес
Фінанси
Кар'єра
Війна
Суспільство
Новини
Експерти
Delo стає Dilo Delo стає Dilo
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects

Бізнес без
російського софту
ТОП 100

Лідери бізнес-

репутації 2026
Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Категорія
Новини
Дата публікації
Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google

Російська армія атакувала торговельний центр в Одесі (ФОТО)

Росія вдарила по ТЦ "Сім’я" в Одесі
Росія вдарила по ТЦ "Сім’я" в Одесі / ДСНС

Ввечері 3 листопада російські війська завдали удару по Одесі, поціливши у торговельний центр “Сім’я”. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки минулося без загиблих та постраждалих.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що на місці одразу розпочалася ліквідація наслідків ворожого удару.

У ДСНС додали, що ліквідація займання відбувалася в складних умовах — під час повторних сигналів повітряної тривоги.

Попри це, вогнеборці оперативно загасили пожежу та запобігли розповсюдженню вогню на більшу площу.

Фото 2 — Російська армія атакувала торговельний центр в Одесі (ФОТО)

На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям, що опинилися в зоні обстрілу.

Адміністрація ТЦ "Сім’я" наразі утримується від офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань та подальшої роботи закладу.

Фото 3 — Російська армія атакувала торговельний центр в Одесі (ФОТО)

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області. Внаслідок влучання будівлю магазину частково зруйновано, пошкоджено цивільні автомобілі та спалахнула масштабна пожежа.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності