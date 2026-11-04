Російська армія атакувала торговельний центр в Одесі (ФОТО)

Ввечері 3 листопада російські війська завдали удару по Одесі, поціливши у торговельний центр “Сім’я”. За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки минулося без загиблих та постраждалих.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він зазначив, що на місці одразу розпочалася ліквідація наслідків ворожого удару.

У ДСНС додали, що ліквідація займання відбувалася в складних умовах — під час повторних сигналів повітряної тривоги.

Попри це, вогнеборці оперативно загасили пожежу та запобігли розповсюдженню вогню на більшу площу.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали необхідну допомогу людям, що опинилися в зоні обстрілу.

Адміністрація ТЦ "Сім’я" наразі утримується від офіційних коментарів щодо масштабів руйнувань та подальшої роботи закладу.

Нагадаємо, 15 жовтня російські війська завдали удару реактивним безпілотником типу "Шахед" по супермаркету "Таврія В" в Одеській області. Внаслідок влучання будівлю магазину частково зруйновано, пошкоджено цивільні автомобілі та спалахнула масштабна пожежа.