20 листопада російські війська завдали масованого удару по одній із теплоелектростанцій ДТЕК Енерго. Внаслідок суттєвих руйнувань обладнання станція повністю припинила генерацію електроенергії.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Наслідки обстрілу

За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто з працівників та цивільних не постраждав. Однак обладнання ТЕС зазнало масштабних пошкоджень, що унеможливило подальше виробництво електрики.

Наразі ДТЕК Енерго координує свої дії з НЕК "Укренерго", щоб підтримати стабільну роботу української енергосистеми та розподілити навантаження між іншими об'єктами. Енергетики та ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі для ліквідації наслідків атаки.

Як зазначили у компанії, це вже не перший удар по тепловій генерації протягом місяця. Напередодні, 3 листопада, російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на об'єкти компанії. Тоді через застосування десятків крилатих ракет, балістики та безпілотників генерацію електроенергії припинили одразу три ТЕС.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, 16 листопада російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися понад 52 тисячі родин.