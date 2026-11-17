Через російські атаки частина олійно-екстракційних заводів в Україні тимчасово призупинила роботу. Попри це, внутрішній ринок забезпечений олією, а експортні поставки продовжуються. За першу половину листопада Україна відправила за кордон 230 тис. тонн продукції.

Як пише Dilo, про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

"Внутрішній ринок України повністю забезпечений олією, а наявних в Україні потужностей достатньо для переробки всього врожаю. Тому підстав для занепокоєння щодо забезпечення внутрішнього ринку немає", – зазначив він.

За словами Висоцького, частина підприємств зупинилася з міркувань безпеки та на час відновлення після російських атак. Після завершення ремонтних робіт і стабілізації ситуації заводи поступово повертатимуться до роботи.

Експорт олії продовжується

Тимчасова зупинка окремих підприємств не припинила експорт української олії. За даними міністра, з 1 до 15 листопада Україна експортувала 230 тис. тонн продукції.

У Мінагрополітики продовжують стежити за роботою підприємств і впливом атак на виробництво та експорт. Для цього відомство взаємодіє з профільними асоціаціями та учасниками ринку.

Оцінити можливі втрати галузі та наслідки для виробництва й експорту можна буде після аналізу ситуації протягом місяця.

Раніше повідомлялося, що зупинка всіх олійноекстракційних заводів агрохолдингу "Кернел", припинення закупівлі соняшнику, а також зупинка "Дельта Вілмар Україна" та ОЕЗ "Потоки" посилюють кризу в українській олійно-жировій галузі.