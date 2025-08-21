Запланована подія 2

Російські дрони пошкодили об’єкт газотранспортної інфраструктури

Об’єкти газотранспортної інфраструктури атакували ворожі БПЛА

У ніч з 20 на 21 серпня під час повітряної атаки росіян зазнав удару один із об’єктів газотранспортної системи України. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що наразі триває оцінювання завданих збитків.

Завдяки діям персоналу місце пошкодження локалізовано.

Про який саме об’єкт йдеться, у відомстві не уточнюють.

Уночі 21 серпня російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку на Україну. Вибухи чули у Львові, на Хмельниччині, в Луцьку, у Рівному.

Також російські війська завдали ракетного удару по території підприємства в Мукачеві на Закарпатті. Після удару відбулося займання підприємства. За попередніми даними, постраждали 15 людей.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня росіяни завдали удару по газорозподільній станції в Одеській області.

Автор:
Світлана Манько