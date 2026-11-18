Російські військові 18 листопада неодноразово атакували FPV-дронами службовий об'єкт Дніпропетровської філії "Газорозподільних мереж України".

Як пише Dilo, про це повідомила голова правління ТОВ "Газорозподільні мережі України" Людмила Кіндер.

Унаслідок декількох ударів пошкоджено транспорт газовиків, працівники підприємства не постраждали.

"Для наших команд у прифронтових громадах такі атаки вже стали частиною щоденного ризику. Під ударом опиняються об’єкти газорозподільної інфраструктури і транспорт, без якого бригади не можуть виконувати свою роботу", — зазначила вона.

Кіндер наголосила, що під час організації робіт у таких умовах компанія має враховувати безпекову ситуацію, щоб не наражати працівників на додаткову небезпеку.

Нагадаємо, учора російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль аварійної служби "Донецькоблгазу" Групи "Нафтогаз" у Краматорську. Двоє працівників дістали поранення, їх доправили до лікарні.