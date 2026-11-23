Експорт російської нафти через головні порти Балтійського та Чорного морів стикається зі значними затримками через шторми й регулярні атаки українських безпілотників. У першій половині листопада негода затримала завантаження понад десяти танкерів, а перебої в роботі терміналів посилюють ризики скорочення видобутку нафти в РФ.

Про це інформує Dilo з посиланням на Reuters.

За словами учасників ринку, шторми вже понад тиждень порушують відвантаження нафти з основних балтійських портів Росії.

Через складні погодні умови, тривалі митні перевірки та затримки із заправленням суден частина танкерів була змушена чекати в морі. Це призвело до перегляду графіків експортних поставок.

Що відбувається в нафтових портах Росії

У Чорному морі зимові шторми призупинили завантаження нафти в Новоросійську — головному російському нафтовому терміналі регіону.

Роботу порту додатково ускладнюють регулярні попередження про загрозу атак безпілотників, через які операції вже зазнавали обмежень.

За словами трейдерів, наприкінці минулого тижня погодні умови в балтійських портах покращилися, тому значна частина затриманих суден змогла вийти в море протягом вихідних.

Водночас у Новоросійську шторми продовжуються, що створює додаткові труднощі для експорту.

Як затримки вплинуть на вартість перевезень

Через перебої в роботі портів фрахтові ставки на перевезення російської нафти можуть знову зрости.

Останнім часом вартість транспортування нафти марки Urals із західних портів Росії до Азії знизилася після рекордних показників на початку листопада. Це відбулося на тлі падіння світових цін на нафту та збільшення кількості доступних танкерів.

Однак учасники ринку попереджають, що зимові погодні умови можуть знову обмежити пропозицію суден.

Зокрема, у Балтійському морі в зимовий період діють льодові обмеження, через які для перевезень необхідні танкери відповідного льодового класу.

Таких суден на ринку менше, тому їхня доступність може скоротитися, а вартість транспортування — зрости.

Поєднання погодних обмежень та українських ударів по нафтовій інфраструктурі посилює ризики подальших перебоїв з експортом російської нафти.

Нагадаємо, раніше нафтова виручка Росії впала до двомісячного мінімуму через українські атаки та зупинку портів. За тиждень до 8 листопада лише 28 танкерів завантажили 23,6 млн барелів російської нафти проти 28,53 млн барелів тижнем раніше.