Російські удари по енергетиці, промисловості, залізниці та портовій інфраструктурі поглиблюють проблеми української економіки, яка перейшла від слабкого зростання до скорочення. За дев’ять місяців 2026 року майже кожна п’ята велика компанія, що подала фінансову звітність, була збитковою. Найбільших втрат зазнали підприємства металургії, енергетики та транспорту.

Як пише Dilo, про це йдеться у статті ділового видання IntelliNews.

Із 9 532 компаній із виручкою понад 100 млн грн прибутковими були 7 692, або 81%. Рік тому цей показник становив 85%. Сукупний прибуток зріс лише на 4%, що значно нижче за рівень інфляції. Найбільший збиток серед великих компаній зафіксував "АрселорМіттал Кривий Ріг" – 49,44 млрд грн. Далі йдуть "Укренерго" зі збитком 18,09 млрд грн та "Укрзалізниця" – 9,71 млрд грн.

Саме ці три сектори – металургія, енергетика та залізнична інфраструктура – зазнали найінтенсивніших російських ударів цього року, зазначає видання. Найглибша криза спостерігається у сталеливарній галузі: після ракетних ударів по доменних печах трьох великих підприємств на початку вересня близько 90% українських сталеплавильних потужностей опинилися в простої, а виплавка сталі у вересні впала на 78,5% у річному вимірі – до 131 тис. тонн.

"АрселорМіттал Кривий Ріг" із 11 жовтня перейшов у режим холодної консервації та, за даними IntelliNews, залишатиметься в ньому до завершення війни. Водночас "Метінвест" планує поступове відновлення "Запоріжсталі" та "Каметсталі" після того, як по цих підприємствах за три місяці було завдано ударів 27 балістичними ракетами.

"Сталь перетворилася з експортного двигуна на статтю імпортних витрат… Галузь, на яку ще торік припадало понад 7% ВВП, тепер залишає будівельників із дефіцитом близько 200 тис. тонн сталевого прокату на місяць", – зазначає IntelliNews.

Автори статті додають, що криза металургії супроводжується проблемами в інших секторах. За дев’ять місяців вантажні залізничні перевезення скоротилися на 18,6%, а дефіцит рухомого складу погіршує логістику.

У зовнішній торгівлі ситуація також погіршилася. Експорт товарів у III кварталі впав на 13% у річному вимірі, а торговельний дефіцит у вересні досяг рекордних $7 млрд. За прогнозом Raiffeisen Research, за підсумками року дефіцит торгівлі може сягнути $67 млрд проти $47 млрд у 2025-му.

У статті також йдеться, що уряд уже переглянув прогноз експорту товарів і послуг: замість очікуваного зростання на 3,1% тепер передбачається падіння на 1,9% – до $52,9 млрд. Паралельно погіршується бюджетна ситуація: за січень–вересень доходи загального фонду держбюджету відстали від плану на 231,3 млрд грн, або на 8,5%.

За даними IntelliNews, Україна потребуватиме близько $52,6 млрд зовнішнього фінансування у 2027 році, причому наразі підтверджено лише трохи більше $20 млрд.

"Економіка перейшла від повільного зростання до скорочення. У III кварталі ВВП знизився на 0,7% у річному вимірі, а уряд скоротив прогнози зростання до 0,1% цього року проти попередніх 1,6% та до 0,4% у 2027 році проти 1,3%... Raiffeisen Research налаштований песимістичніше, прогнозуючи скорочення економіки на 0,6% у 2026 році", – пише видання.

Таким чином, наслідки російських ударів не обмежуються окремими заводами чи електростанціями. Вони впливають на виробництво, експорт, вантажні перевезення та фінансові результати компаній, а також посилюють ризики для податкових надходжень, від яких залежить фінансування державних потреб під час війни.

Раніше у репортажі шведського видання Dagens Nyheter йшлося, що українська важка промисловість зазнає значних втрат через систематичні російські удари по шахтах, металургійних підприємствах, енергетичній та транспортній інфраструктурі. Руйнування виробничих потужностей і перебої з електропостачанням змушують заводи скорочувати або зупиняти роботу.