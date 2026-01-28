Російські удари та відновлення інфраструктури: понад 700 будинків у Києві досі знеструмлені

Ситуація в Україні після російських обстрілів залишається складною. Зокрема, у Києві понад 700 будинків залишаються без опалення, ремонтні бригади працюють цілодобово.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Про наслідки обстрілів РФ та відновлення

Під час щоденного селектора було обговорено наслідки російських ударів та хід відновлювальних робіт у різних регіонах України. У Київській області російський дрон влучив у житловий будинок у Білогородці: двоє людей загинули. Постраждалим надається необхідна допомога.

На Київщині тривають значні відключення електропостачання. У столиці вдалося частково зменшити кількість будинків, що залишаються без опалення — наразі таких понад 700 у трьох районах міста. Ремонтні бригади працюють максимально ефективно, на допомогу Києву залучені команди з усієї країни. Проте, як зазначено, потрібна більша оперативність у прийнятті рішень на міському рівні.

За інформацією МВС, у пунктах підтримки та обігріву за попередній день гаряче харчування отримали 6200 людей. Ресурси достатні, щоб за потреби збільшити можливості пунктів підтримки та обсяги харчування.

Окремо обговорювалася ситуація в Харкові, на Сумщині та в Чернігові. У Запоріжжі тривають роботи після удару російської РСЗВ по житловому району без військових цілей. Україна планує справедливо реагувати на такі обстріли.

На Дніпровщині задіяні сили для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури, зокрема в Синельниковському та Камʼянському районах, а також у Кривому Розі, де станом на ранок без опалення залишалися 243 будинки.

Ситуація також обговорювалася в Одесі та області, на Кіровоградщині, Полтавщині, у Вінницькій та Чернівецькій областях, у Херсоні та на Миколаївщині. Вдячність висловлено працівникам енергетичних компаній, комунальних служб та ДСНС України, які цілодобово працюють над відновленням базових умов життя для громадян.

Зауважимо, сьогодні країна переживає найважчу зиму з початку повномасштабної війни. У великих містах цілі райони залишилися без світла, гарячої води та тепла. Попри героїчні зусилля енергетиків і комунальників, масовані обстріли та суворі морози значно ускладнюють відновлення критичної інфраструктури. В енергосистемі й досі відчутний дефіцит, і мешканцям доводиться пристосовуватися до аварійних відключень.

