Російські війська обстріляли Краматорськ: пошкоджено вітроенергетичний об’єкт

вітряк
Ворожий обстріл Краматорська / Краматорська ОВА

У середу, 24 жовтня, російські війська обстріляли Краматорськ, поціливши у вітряний генератор.

Як пише Delo.ua,  про це інформує голова Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Обстріл Краматорська

Зазначається, що Краматорськ зазнав чергового обстрілу з боку російських військ. Під удар потрапила вітряна турбіна.

"Краматорськ зазнав ворожого обстрілу: російські війська завдали удару по вітряній турбіні", - написав Гончаренко.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. На місці події працюють відповідні служби, які встановлюють масштаби руйнувань і уточнюють наслідки атаки.

Нагадаємо, 3 жовтня російські війська здійснили наймасованішу комбіновану атаку по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Під удар потрапили об’єкти газотранспортної системи та газовидобутку, зокрема на Харківщині та Полтавщині. 

Автор:
Ольга Опенько