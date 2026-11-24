24 листопада російський дрон атакував залізничну станцію Коростень у Житомирській області. Уламки вбили одну людину, ще двоє зазнали поранень.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на момент удару біля вокзалу перебував електропоїзд. Моніторинговий центр "Укрзалізниці" попередив про загрозу. Бригада електропоїзда оголосила про підвищену небезпеку та оголосила евакуацію.

Залізничники також евакуювали людей із будівлі вокзалу. Тут є велике стаціонарне укриття, куди й перейшли працівники залізниці, бригада електропоїзда та більшість пасажирів. Ніхто з працівників не постраждав.

В УЗ учергове наголосили, що після оголошення підвищеної небезпеки критично важливо чітко дотримуватися інструкцій залізничників та оголошень, які лунають, адже це рятує життя.

Нагадаємо, 23 листопада російський безпілотник завдав удару по тепловозу поблизу однієї із залізничних станцій у Житомирській області.

РФ неодноразово атакувала залізничну інфраструктуру, зокрема пасажирські та приміські поїзди.

У Дніпрі 29 жовтня безпілотник влучив у перон залізничного вокзалу, де перебували приміська електричка та пасажирський поїзд. Тоді загинуло 15 осіб. Ще 14 людей дістали поранення, 13 із них госпіталізували.

Після цього “Укрзалізниця” повідомила, що повторно перевірить протоколи безпеки та евакуації пасажирів. У компанії планують визначити, як прискорити реагування на загрози та забезпечити переміщення всіх людей у безпечні місця під час повітряних тривог.