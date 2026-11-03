Російський дрон вдарив по АЗС "Укрнафти" на Рівненщині: є поранений (ФОТО)

Вранці 3 листопада під час повітряної тривоги російський безпілотник атакував автозаправний комплекс АТ "Укрнафта" у Рівненській області.

Як пише Dilo,про це заявив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

За його словами, пошкоджень зазнали будівля АЗК та технологічне обладнання. Крім того, уламками було уражено службовий автомобіль компанії.

Унаслідок удару постраждав працівник компанії — наразі він перебуває в лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

"Це чергова цинічна атака по цивільному об’єкту, який забезпечує людей пальним. UKRNAFTA відбудує все і продовжить працювати", — наголосив голова правління.

Ворог свідомо продовжує бити по цивільній інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність мирного населення та безперебійну роботу логістики в регіонах.

Фото: UKRNAFTA

Фото: UKRNAFTA

Удари РФ по АЗС "Укрнафти"

Мережа "Укрнафта" неодноразово зазнавала ударів з боку військ РФ — ворог пошкодив або знищив вже кілька десятків об'єктів компанії по всій території України.

15 вересня вранці російська війська завдали удару дронами по двом АЗК мережі "Укрнафта" на правому та лівому березі Києва.

10 вересня, російські війська завдали удару реактивним безпілотником по автозаправному комплексу "Укрнафта" в Києві у Голосіївському районі поблизу ТРЦ "Республіка". Тоді внаслідок удару постраждали четверо.

11 вересня російські війська вдарили безпілотниками по двох АЗС у Києві — у Дніпровському й Оболонському районах. В одну з них влучили двічі.

Від ранкової атаки на АЗС Києва відомо про двох загиблих . Всього постраждали від ранкової атаки на столицю 6 людей. Із них 5 медики госпіталізували.

2 жовтня російські війська двічі завдали ударів FPV-дронами по одному із автозаправних комплексів "Укрнафти" у Дніпропетровській області. Об’єкт зазнав пошкоджень.