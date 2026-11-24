Російські військові атакували автомобіль бригади ДТЕК у Дніпропетровській області. Удар FPV-дрона стався 23 листопада поблизу одного з прифронтових населених пунктів, коли енергетики перевіряли стан ліній електропередачі.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

Унаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав. Водночас службовий автомобіль енергетиків отримав пошкодження.

У компанії наголошують, що ремонтні та оглядові бригади продовжують працювати навіть у прифронтових районах, попри постійну загрозу російських обстрілів.

Енергетики щодня виїжджають на пошкоджені ділянки мереж, щоб підтримувати роботу електроінфраструктури та забезпечувати споживачів електроенергією.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували енергетичні об’єкти компанії ДТЕК в Одеській області. Без світла залишилися понад 52 тисячі родин.