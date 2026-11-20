У ніч на п’ятницю російські війська завдали удару по Броварах на Київщині, пошкодивши об'єкти постачальника віконних і дверних комплектуючих "VBH Україна".

Як пише Dilo, про це повідомив виконавчий директор компанії Юрій Ткаченко.

"Сьогодні вночі наше підприємство в Броварах пережило ще страшніший удар від рашистських терористів, ніж попередній", — зазначив він.

Наразі компанія працює над відновленням роботи та попереджає партнерів, що постачання комплектуючих може затримуватися.

Чим займається VBH Ukraine

ТОВ "Фаубеха Україна" працює на українському ринку з 1993 року. Компанія постачає віконну та дверну фурнітуру, матеріали для монтажу, герметики, фарби й клеї.

"VBH Україна" має шість офісів зі складами — у Києві, Львові, Дніпрі, Харкові, Вінниці та Миколаєві. Загалом у її асортименті понад 10 000 товарних позицій.

За даними YouControl, статутний капітал підприємства становить 1 млн грн. Частки у власності розподілені так: громадянин Естонії Індрек Сауга — 51%; Володимир Пузій — 24,5%; Юрій Чихман — 24,5%.

Нагадаємо, 20 листопада у Києві внаслідок російського обстрілу зазнав значних руйнувань виробничий цех кондитерської компанії Milfey, яка спеціалізується на виготовленні тортів, тістечок