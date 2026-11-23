На Дніпропетровщині внаслідок російських атак на чотири енергооб'єкти ДТЕК протягом двох днів без електропостачання залишилися близько 353 тисяч осель. Значна частина Дніпра, місто Самар та прилеглі райони знеструмлені. У п'яти районах області, включно з Дніпром, діють екстрені відключення, а погодинні графіки не застосовуються.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення компанії ДТЕК.

За даними енергетиків, російські війська атакували чотири об'єкти енергетичної інфраструктури, більшість із яких уже неодноразово зазнавали ударів.

Унаслідок обстрілів пошкоджено обладнання, а на кількох об'єктах виникли пожежі.

Ремонтні бригади працювали всю ніч і продовжують відновлювати електропостачання. Насамперед енергетики забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас через пошкодження магістральних електромереж повернути світло всім споживачам поки неможливо.

Де на Дніпропетровщині не діють графіки відключень

Через наслідки російських атак екстрені відключення електроенергії запроваджено у Дніпрі та чотирьох районах області: Дніпровському; Самарівському; Кам'янському; Павлоградському.

На цих територіях погодинні графіки відключень не діють.

У решті Дніпропетровської області електропостачання обмежують за графіками відповідно до команд НЕК "Укренерго".

Термінів повного відновлення електропостачання компанія наразі не повідомила.

Нагадаємо, 9 листопада російські війська пошкодили важливе енергообладнання на Дніпропетровщині. Тоді без електропостачання залишилася значна частина Дніпра та Кам'янського, зокрема об'єкти критичної інфраструктури.