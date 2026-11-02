Росія атакувала енергетичний об’єкт ДТЕК: що відомо

Вночі 2 листопада російські війська атакували енергетичний об’єкт компанії ДТЕК в Одеській області.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що щойно це стало можливим, енергетики розпочали ремонти.

На ранок частину родин вдалося перезаживити. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Енергетики працюють 24/7, щоб у кожній оселі було світло.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

Нагадаємо, у ніч на 31 жовтня російські війська повторно атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області. Серйозних пошкоджень зазнало енергетичне обладнання, зокрема два об’єкти “ДТЕК Дніпровські електромережі”.