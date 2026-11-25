У ніч а 25 листопада армія РФ атакувала Білу Церкву та Білоцерківський район Київської області. Пошкоджень зазнали "Епіцентр", відділення "Нової пошти" та інші цивільні об'єкти, є загиблий.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Білоцерківської міської територіальної громади.

"Цього разу під ударом опинилася не лише критична інфраструктура. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула.

Голови Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що загинув чоловік 1974 року народження, Також він додав, що внаслідок обстрілу на автостоянці виникла пожежа, її ліквідували.

Крім того, пошкоджень зазнав заклад торгівлі.

Зауважимо, війська РФ систематично атакують ТЦ "Епіцентр" та логістичну інфраструктуру "Нової пошти".

Компанія "Епіцентр" офіційно заявила про тотальне знищення мережі після того, як російські війська менш ніж за добу атакували її торговельні центри у Харкові, Запоріжжі, Вінниці та Полтаві. Унаслідок ворожих ударів та масштабних пожеж у цих містах були постраждалі серед цивільних і рятувальників.

10 листопада російські війська завдали удару по торговельному центру "Епіцентр" у Кропивницькому.