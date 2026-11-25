У ніч проти 25 листопада російські війська атакували газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" у Полтавській області. Внаслідок удару на об'єкті виникла масштабна пожежа, його роботу зупинили.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення виконувача обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Федоренка.

За його словами, на місці атаки виникла масштабна пожежа. До ліквідації наслідків залучили рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Через обстріл роботу газовидобувного об'єкта довелося зупинити.

Оцінити масштаби руйнувань фахівці компанії зможуть лише після того, як дозволить безпекова ситуація. Після обстеження пошкоджень визначать подальші дії щодо відновлення роботи.

Федоренко наголосив, що російські війська систематично атакують газовидобувну інфраструктуру України, намагаючись скоротити видобуток газу та залишити українців без тепла взимку.

Інформації про терміни відновлення роботи об'єкта наразі немає.

Нагадаємо, 18 листопада російські війська знову атакували газову інфраструктуру "Нафтогазу" на Полтавщині. Тоді фахівці компанії також оцінювали масштаби пошкоджень в умовах загрози повторних ударів.

Крім того, 14 листопада російські безпілотники атакували ще один об'єкт групи в області. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа.