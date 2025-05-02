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Росія атакувала локомотиворемонтний завод у Запоріжжі

рятувальники
РФ атакувала ремонтний завод Укрзалізниці / ДСНС

У ніч на 2 травня російські війська завдали удару по локомотиворемонтному заводу в Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Під обстріл потрапило суто цивільне підприємство, яке спеціалізується на ремонті пасажирських електровозів. Унаслідок атаки виникла пожежа, яку вдалося загасити лише зранку завдяки зусиллям підрозділів ДСНС. На місці також працюють вибухотехніки.

Черговий персонал заводу в момент удару перебував в укритті, тому постраждалих немає. За словами представників "Укрзалізниці", це вже не перший випадок цілеспрямованої атаки на об’єкти залізничної інфраструктури. Напередодні обстрілу зазнав також завод ДВРЗ у Києві.

У компанії підкреслюють, що атаки на цивільні об’єкти транспорту є спробою ворога зірвати роботу критичної інфраструктури та завадити безперебійному руху країни.

Загалом протягом ночі окупанти завдали щонайменше 10 ударів по Запоріжжю. Унаслідок атаки на Запоріжжя відомо про загиблого чоловіка. Також є поранені та люди під завалами.

Нагадаємо, вчора унаслідок ворожого обстрілу Одещини постраждала залізнична інфраструктура. На одній із ділянок було пошкоджено колії, контактну мережу та три вантажні вагони.

Автор:
Тетяна Гойденко