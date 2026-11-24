Від початку повномасштабного вторгнення російські війська здійснили понад 800 атак на об'єкти Групи “Нафтогаз”.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії за підсумками "Дня постачальника 2026" для підрядників і виробників нафтогазової галузі.

Попри постійні обстріли, підприємства Групи продовжують видобувати нафту й газ, відбудовувати пошкоджені об'єкти та підтримувати стабільну роботу енергетичного сектору.

Важливу роль у відновленні відіграє партнерство з українськими виробниками, постачальниками та іноземними компаніями.

Виконувач обов'язків голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко підкреслив, що компанія робить ставку на чесну конкуренцію та прозорі правила на тендерах.

"Коли правила зрозумілі й однакові для всіх, ми отримуємо найкращу якість продукції та послуг. Водночас більше компаній готові інвестувати у виробництво, впроваджувати нові технології й виходити на тендери", — зазначив Сергій Федоренко.

За його словами, такий підхід стимулює розвиток ринку нафтогазового сервісу в Україні навіть в умовах воєнних викликів.

Раніше він заявляв, що з початку року ворог понад 400 разів завдавав ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз", що вдвічі більше, ніж минулого року. Під ударами протягом року опинялися об’єкти видобутку, переробки та транспортування газу, а також інша інфраструктура Групи.

Нагадаємо, 17 листопада на Донеччині російський FPV-дрон атакував автомобіль аварійної газової служби "Нафтогазу". Унаслідок удару двоє працівників отримали поранення, їх госпіталізували.

Також, 11 листопада росіяни вдарили реактивними дронами по об’єкту "Нафтогазу" на Дніпропетровщині. Тоді також виникла масштабна пожежа та було пошкоджено технологічне обладнання.