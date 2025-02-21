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Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині: виникла масштабна пожежа

ДСНС
Рятувальники ліквідували масштабну пожежу. Фото: ДСНС в Полтавській області.

На Полтавщині в наслідок російського обстрілу 21 лютого виникла масштабна пожежа на території промислового підприємства, яку оперативно загасили рятувальники ДСНС.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що до гасіння залучалися 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото 2 — Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині: виникла масштабна пожежа
Фото: ДСНС в Полтавській області.

У Полтавській ОВА раніше заявили, що російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру у Полтавському районі.

Фото 3 — Росія атакувала промисловий об'єкт на Полтавщині: виникла масштабна пожежа
Фото: ДСНС в Полтавській області.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого росіяни масовано атакували Одесу по енергетичній інфраструктурі, через що майже 160 тисяч людей залишилися без світла та опалення. Ситуація із теплопостачанням в місті критична. Аби запобігти аваріям у системі, комунальники змушені зливати воду з труб. Також значних пошкоджень зазнали лікарні, поліклініки та соціальна інфраструктура міста. 

Автор:
Тетяна Бесараб