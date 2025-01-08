Росія атакувала промислову інфраструктуру Запоріжжя: кількість загиблих зросла до 13

Російські війська 8 січня вдарили по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

За попередніми даними, одна людина загинула, ще троє отримали поранення (станом на 15:55).

Повітряну тривогу по Запорізькій області було оголошено о 15:17. Пізніше Федоров повідомив про загрозу ударів швидкісних ракет та застосування керованих авіаційних бомб.

"До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – додав він.

Станом на 16:06 тривога діяла у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. За кілька хвилин вона поширилася ще на Сумську, Полтавську, Харківську, Кіровоградську, Дніпропетровську та Херсонську області. Оголошено про загрозу ударів балістичними ракетами.

Оновлено о 16:27. Кількість поранених унаслідок атаки росіян по Запоріжжю зросла до шести.

16:41. Відбій по Запорізькій області.

16:51. Вже 30 постраждалих у Запоріжжі доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють сім медичних бригад, поліцейські та надзвичайники.

17:38. Кількість загиблих зросла до 13, повідомив очільник ОВА.

Зранку Федоров написав, що впродовж минулої доби окупанти завдали 426 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.