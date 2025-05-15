Росія не хоче миру, потрібні санкції як стимул - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна в Туреччині демонструє готовність до миру, на відміну від Росії, яку можуть підштовхнути до припинення війни лише санкції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інтерфакс-Україна.

Зеленський закликав до санкцій

Президент Володимир Зеленський наголосив, що сама участь української делегації в переговорах у Туреччині є свідченням готовності України шукати шляхи до завершення війни. Він підкреслив, що не рівень делегацій, а готовність до результату має ключове значення.

"У всіх нас, хто тут, є мандат. Інституційно… домовлятися про кроки, які ведуть до завершення війни", - зазначив президент України.

З іншого боку, за його словами, "розуміємо, що це за рівень".

"Високий рівень делегації, лідерів або якісь рішення. Щось. Якщо цієї демонстрації немає, це означає, що немає готовності говорити про закінчення війни і приймати рішення", - наголосив Зеленський.

Зеленський підкреслив, що відсутність прогресу з боку Росії свідчить про брак політичної волі та небажання припиняти війну.

Зустріч з Путіним має відбутися без умов

Зеленський вважає, що у разі справжньої готовності Путіна до переговорів щодо припинення вогню, така зустріч повинна відбутися без жодних попередніх умов.

Водночас він зазначив, що ініціатива з боку Кремля щодо прямих переговорів свідчить швидше про небажання зупиняти бойові дії, ніж про щире прагнення до миру. Зеленський підкреслив, що не робив жодних пропозицій Путіну, а публічні заяви про готовність до перемовин сприймає як намагання уникнути припинення вогню.

За словами Зеленського, Путін може не зустрічатись з ним, а просто заявити про готовність до припинення вогню на 30 днів у медіа.

Домовитись про припинення вогню можливо

Зеленський висловив упевненість, що у разі прямої зустрічі з Путіним можна було б досягти домовленості про припинення вогню. За його словами, немає жодних причин, які б завадили початку переговорів і спробі встановити перемир’я на певний термін.

Зеленський також не виключає можливість досягнення інших позитивних результатів у разі такої зустрічі.

"Шлях, коли росіяни кажуть – давайте вже про прямі перемовини – я вважаю, що він правильний… Якщо я б зустрічався на рівні лідерів, я упевнений, що немає аргументів, щоб не домовитись спробувати на якийсь термін, домовитись про припинення вогню. І я думаю, що ми б з таким результатом точно вийшли. А може, ще з якимось результатом, не можу сказати", - наголосив президент.

Що відомо про мирні перемовини у Стамбулі 15 травня

15 травня президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. У цей же день Зеленський був готовий провести особисту зустріч із Володимиром Путіним у Стамбулі, де Кремль пропонував прямі переговори.

Проте Путіна на зустрічі не буде — Кремль оголосив склад своєї делегації, яку очолить помічник президента Володимир Мединський, який раніше вів переговори з українською стороною на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Представник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Росія має власну позицію щодо припинення вогню, однак готова розглянути можливість 30-денного перемир’я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп повідомив, що мирні переговори не просуватимуться, доки він не проведе зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.