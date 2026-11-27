Уряд Росії продовжив заборону на експорт більшості видів авіаційного палива ще на чотири місяці — до 31 березня 2027 року. Рішення ухвалили для забезпечення внутрішнього ринку на тлі триваючих ударів по російських нафтопереробних заводах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Обмеження, які запровадили ще в червні та планували завершити наприкінці листопада 2026 року, тепер діятимуть до весни, за винятком поставок пального за міжурядовими угодами. У заяві уряду зазначено, що влада продовжує вживати заходів для підтримки безперебійного постачання палива для власних потреб країни.

Як удари по НПЗ впливають на нафтопереробку та світовий ринок

Рішення про продовження заборони свідчить про посилення тиску на російську паливну галузь після того, як наприкінці жовтня Україна розпочала нову хвилю атак на нафтопереробні заводи Росії, щоб скоротити енергетичні доходи Москви.

За даними консалтингової компанії Rystad Energy, майже щоденні удари останнім часом знизили обсяги первинної переробки нафти в Росії до найнижчого рівня за понад два десятиліття.

Водночас аналітики зазначають, що Росія не є великим гравцем на світовому ринку авіаційного палива. За даними аналітичної компанії Vortexa, які наводить Bloomberg, у 2025 році російський експорт цього виду пального становив у середньому 30 тисяч барелів на добу, що відповідає менш ніж 2% від загальносвітових поставок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія продовжує заборону на експорт дизельного палива до кінця року, проте робить винятки для виконання нових зобов'язань перед США.