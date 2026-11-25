Середній обсяг морського експорту російської нафти від початку 2026 року становив 3,65 мільйона барелів на добу, що стало найвищим річним середнім показником із часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Разом зі зростанням поставок із Перської затоки високі відвантаження з РФ підштовхують світовий ринок до профіциту нафти наступного року.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

За чотири тижні до 22 листопада морські поставки становили 3,92 мільйона барелів на добу, а на тлі збільшення світової пропозиції аналітики Goldman Sachs, JPMorgan Chase і Sanford C. Bernstein прогнозують подальший тиск на ціни після падіння марки Brent майже на чверть від піку кінця жовтня.

Зростання експорту сирої нафти з Росії безпосередньо пов'язане з регулярними ударами по її нафтопереробних заводах, через які виробники перенаправляють неперероблену сировину на зовнішні ринки — із початку листопада під атаками опинилися 15 російських НПЗ потужністю понад 3,6 мільйона барелів на добу (більш ніж половина всіх переробних потужностей країни), а згодом було уражено ще два заводи, зокрема Пермський НПЗ компанії "Лукойл" приблизно за 1 500 кілометрів від кордону з Україною, водночас у неділю міністри ОПЕК+ на чолі з Росією та Саудівською Аравією обговорять стартові квоти видобутку на 2027 рік.

Динаміка тижневих відвантажень, експортні доходи та напрямки поставок

За тиждень до 22 листопада 35 танкерів завантажили 26,17 мільйона барелів російської нафти, що відповідає середньому показнику 3,74 мільйона барелів на добу та на 700 тисяч барелів на добу менше порівняно з переглянутими 31 мільйоном барелів на 40 суднах тижнем раніше.

У грошовому вимірі валова вартість морського експорту в середньому за чотири тижні опустилася до двомісячного мінімуму в 2,27 мільярда доларів на тиждень на тлі здешевлення сорту Urals на 8 доларів за барель і ESPO на 5 доларів, а в тижневому вимірі впала до 1,94 мільярда доларів, що стало найнижчим показником за 11 тижнів.

Основними покупцями російської сировини залишаються країни Азії, куди за 28 днів до 22 листопада прямувало 3,79 мільйона барелів на добу з урахуванням танкерів із проміжними пунктами призначення на кшталт Суеца чи Сінгапуру, тоді як поставки в Середземноморський регіон утрималися на рівні 130 тисяч барелів на добу — близько 80 тисяч барелів до Єгипту та 50 тисяч барелів до Туреччини за повної зупинки відвантажень до Сирії із серпня після її домовленостей зі США.

Крім того, від початку вересня Москва перевела весь транзитний експорт казахстанської нафти сорту KEBCO до чорноморського порту Новоросійськ, щоб звільнити додаткові потужності для власних барелів у балтійському порту Усть-Луга, який вважає безпечнішим від українських ударів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія наростила експорт сирої нафти до максимуму з липня через атаки українських дронів на НПЗ. За чотири тижні до 15 листопада морські поставки зросли до 3,9 мільйона барелів на добу, що на 280 тисяч барелів на добу перевищувало показник попереднього чотиритижневого періоду до 8 листопада.