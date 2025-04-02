- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
Росія вдарила по одному з підприємств Кривого Рогу, є загиблі й поранені
2 квітня Кривий Ріг зазнав ракетного удару з боку Росії, що призвело до вибуху та густого диму над містом. Ворог завдав удару по одному з місцевих підприємств. За попередніми даними, в результаті атаки загинуло четверо людей, декілька дістали поранення.
Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
"Гучно у Кривому Розі. Ворог вдарив по одному з підприємств. Інформацію уточнюємо. Через ворожий удар по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини. Є й поранений. Сталася пожежа", - повідомив Лисак.
Згодом він додав, що кількість загиблих у Кривому Розі збільшилася до чотирьох. Серед постраждалих – 29-річна жінка і чоловіки 35 і 41 року. Всі ушпиталені.
Пораненим надають медичну допомогу. Стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
"Ворог атакував балістичною ракетою об'єкт цивільної інфраструктури. Триває аварійно-рятувальна операція. Велика пожежа. Понівечені багатоквартирні будинки", - повідомив Вілкул.