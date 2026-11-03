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Росія вдарила по складах у двох районах Київщини: виникли пожежі

Рятувальники
Рятувальники ліквідували пожежі на складах Броварського й Вишгородського районів / ДСНС

Внаслідок чергової комбінованої атаки російських військ 3 листопада у Вишгородському та Броварському районах Київської області зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. 

Як пише Dilo, про це повідомила Київська обласна військова адміністрація (ОВА).

За даними ОВА, через обстріл у Вишгородському та Броварському районах спалахнули пожежі у складських будівлях.

Підрозділи ДСНС оперативно прибули на місця подій та ліквідували займання.

Крім того, у Броварському районі руйнувань зазнав приватний сектор — пошкоджено три житлові будинки та господарську споруду. На щастя, серед населення постраждалих немає.

Наразі на місцях влучань і падіння уламків продовжують працювати оперативні та аварійно-рятувальні служби, ліквідовуючи наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень. Найбільше від атак постраждали Київська та Дніпропетровська області. 

Автор:
Тетяна Бесараб

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