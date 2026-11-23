Мережа супермаркетів Novus підтвердила загибель людей унаслідок російського обстрілу та падіння уламків безпілотника. Компанія повідомила, що зв'язується з постраждалими та родинами загиблих для надання необхідної допомоги.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Novus у Facebook.

Ідеться про наслідки російської атаки на супермаркет мережі у Вишневому Київської області 22 листопада.

У компанії зазначили, що трагедія зачепила як працівників, так і покупців мережі.

Представники Novus уже встановлюють зв'язок із постраждалими та сім'ями загиблих, щоб надати їм допомогу й підтримку.

Водночас у своєму повідомленні компанія не уточнила кількість загиблих і поранених, масштаби пошкоджень магазину та терміни можливого відновлення його роботи.

Нагадаємо, у серпні російські війська знищили центральний склад Novus на Київщині. Після атаки мережа перейшла на прямі постачання товарів від виробників до магазинів, оминаючи зруйнований логістичний центр. Компанія також залучила резервні склади та змінила маршрути постачання.